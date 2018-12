“Costruisci il tuo futuro”, ricco il calendario degli eventi della “Vitt. Eman. III-Dante Alighieri″

Due giornate dedicate alle famiglie e ai ragazzi che vogliono conoscere una tra le più belle realtà scolastiche andriesi, la Scuola Secondaria di I grado “Vittorio Emanuele III-Dante Alighieri”: sabato 15 e domenica 16 dicembre, infatti, entrambi i plessi scolastici apriranno le porte per mostrare i laboratori, le attività e i progetti dell’offerta formativa.

L’accoglienza alle famiglie sarà garantita da docenti e alunni con percorsi all’insegna del divertimento e dell’apprendimento: dall’arte alla musica, dal teatro alla scienza, dalla tecnologia alla scrittura creativa.

Gli orari di apertura dei plessi saranno i seguenti:

- sabato 15 dicembre dalle 17:30 alle 20:00 PLESSO DANTE (Via Ospedaletto 159);

- domenica 16 dicembre dalle 9:30 alle 13:00 SEDE VITTORIO EMANUELE III (Piazza Trieste e Trento 6).

«Crediamo in una scuola - scrive la Dirigente Scolastica, Maria Teresa Natale – che sappia coniugare tradizione e innovazione. Per noi, il quotidiano lavoro d’aula dei docenti è di fondamentale importanza per assicurare basi solide alla preparazione dei nostri alunni. Inoltre, pensiamo che una scuola al passo coi tempi debba saper anche sollecitare la curiosità e creatività, svelare potenzialità nascoste, promuovere talenti. Con le attività e lo spettacolo che vi proponiamo, ci auguriamo possiate apprezzare l’impegno dei nostri ragazzi nel volere una scuola che sappia soprattutto educare, oltre che istruire, i propri alunni».

Nella settimana che precede il Natale, inoltre, si terrà un doppio appuntamento: sarà portato in scena “Il Natale porta l’amore”, spettacolo nato con l’intento di far vivere in prima persona agli adolescenti quella fusione di linguaggi artistici che è l’esperienza teatrale. In esso infatti confluiscono la recitazione, il canto e la danza che vedono i giovani protagonisti alle prese con performance di varia provenienza: i brani musicali sono tratti da opere liriche ottocentesche e da operette di inizio Novecento, mentre le coreografie e il copione sono il frutto di una creazione originale. Permettere agli alunni di questa fascia d’età di confrontarsi con una pluralità di espressioni artistiche rappresenta un’occasione unica che potenzia non solo il talento in generale, ma anche le capacità espressive, creative, socio-affettive e relazionali così importanti per gli adolescenti. La storia della giovane donna che, contesa tra due nobili e ricchi pretendenti e alla ricerca del vero amore, finirà per scegliere un uomo semplice e umile che studiando ha costruito il suo futuro, apre il sipario su valori sempre attuali e cari ai ragazzi come l’amore, l’amicizia e l’ambizione, in una dimensione che allarga lo sguardo fino agli orizzonti europei.

A entrambe le performance, per rinforzare il concetto di continuità tra gli ordini di scuola, parteciperanno anche gli alunni delle classi quinte primarie degli Istituti “Cotugno”, “Oberdan” e “Rosmini”.

Appuntamento martedì 18 e mercoledì 19 dicembre alle ore 18.00 presso l’Auditorium “Mons. Di Donna” in via Saliceti, 21.

A Gennaio, infine, ci saranno due giornate dedicate allo sportello informativo per i genitori: giovedì 10 gennaio (ore 10.15-12.15) e sabato 12 gennaio (ore 11.00-13.00) presso la sede “Vittorio Emanuele III” e sempre sabato 12 gennaio (ore 9.00-11.00) presso il plesso “Dante Alighieri”. Nelle stesse date gli alunni delle classi quinte primarie potranno partecipare alle attività laboratoriali organizzate dalla scuola.