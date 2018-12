Natale insieme 2018: tutti gli appuntamenti

Tutti gli appuntamenti dedicati al Natale andriese 2018

Dal 24 novembre al 6 gennaio 2019 “LA CASA DI BABBO NATALE CON I SUOI ELFI” – Via Corrado IV di Svevia n. 31 – con la direzione artistica di Sabino Matera dal lunedì al sabato dalle ore 17,30 alle 22,30, la domenica mattina dalle ore 10,00 alle 13,00 e il pomeriggio dalle ore 17,30 alle 22,30 –Vigilia di Natale 24 dicembre: dalle ore 10,00 alle 19,00 (orario continuato)

dal 25/11/2018 al 20/01/2019 PALAGHIACCIO “VIAGGIANDO VERSO IL POLO NORD” presso Piazzale Marinai d’Italia apertura Palaghiaccio dalle ore 17,00 alle ore 24,00 i giorni feriali e dalle ore 09,30 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 24,00 i giorni festivi

dal 25/11/2018 al 20/01/2019 “IL TRENINO DELLA FELICITÀ” presso Piazzale Marinai d’Italia,Trenino Turistico – nei giorni feriali dalle ore 17,00 alle ore 24,00 e nei giorni festivi dalle ore 09,30 alle ore 13,00 – dalle ore 17,00 alle ore 24,00

6 dicembre al 7 gennaio 2019 ESPOSIZIONI D’ARTE PRESSO NEGOZI DELLE VIE DEL CENTRO a cura di FIVE ART– Espongono: Maria Pia Cafagna, Daniela Pagliaro, Isabella Pistillo, Mariella Sellitri, Nicla Tesse

dal 7 al 24 dicembre “CASETTE NATALIZIE DELLA CREATIVITÀ” – MERCATINO ARTIGIANALE A TEMA NATALIZIO – dal lunedì a venerdì dalle 17,00 alle 21.00 – sabato e domenica dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 17,00 alle 21,00 presso via regina Margherita espongono: Antonella Dercole, Antonella Vurchio, Marilinda Rella, Alessandra Marolla, Chiara Lambo, Serena Martiradonna, Rosanna Di Ruvo, Teresa Di Renzo, Angela Paradiso, Sebastiano Gramegna, Casetta Jolly

8,9,16 e 26 dicembre IL PRESEPE VIVENTE E GLI ANTICHI MESTIERI dalle ore 17,00 alle ore 21,00 presso il Palazzo Ducale – a cura dell’Associazione Socio Culturale Costruiamo il Futuro

dall’8 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019, MOSTRA DI PRESEPI ARTIGIANALI dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 21,00, presso la sede Confartigianato sito in via Monte Grappa, 15 a cura dell’Associazione Culturale A TuttoTondo

9, 22 e 23 dicembre EVENTI MUSICALI LUNGO VIE DEL CENTRO (via Regina Margherita, Corso Cavour e Viale Crispi)– a cura di Confcommercio – Confesercenti, Associazione Le Vie del Centro, in collaborazione con l’Accademia Musicale Federiciana, la Scuola di Musica Musincanto e il gruppo musicale Nemisia

DANZA PER LE VIE DEL CENTRO – Scuola di Ballo Life Dance

domenica 9 dicembre CONCERTO DI MUSICA SACRA – Santuario Madonna dei Miracoli – ore 20,00 “Et Exultavit” La musica sacra di Antonio Vivaldi – Orchestra barocca S. Tersa dei Maschi, Ensamble vocale Florilegium Vocis – Direttore M° Sabino Manzo;

9, 16, 23 e 24 dicembre – RITRATTI FOTOGRAFICI PER LE VIE DEL CENTRO dalle ore 11,00 – 13,00 / 18,00 – 20,00, (il lunedì 24 dicembre dalle ore 11,00 alle ore 14,00) a cura di Punctum – Collettivo Fotografico

12 dicembre CORO “CELESTI MELODIE” – “VOX CAELESTIS” ore 18,00 presso la Chiesa di San Riccardo quartiere San Valentino a cura dell’Istituto Comprensivo Imbriani-Salvemini e dell’Istituto comprensivo Pietro Mennea di Barletta

Sabato 15 dicembre RAPPRESENTAZIONE TEATRALE NOTRE-DAM DE PARIS alle ore 18,30 in Corso Cavour e Domenica 16 dicembre alle ore 19,30 presso il sagrato della Chiesa Immaccolata a cura dell’Associazione Centro Zenith di Andria – con Confcommercio Delegazione di Andria

ESIBIZIONI DI DANZA Caraibica, Afrocubana, hip hop, e flash mob direttore artistico m° Maurizio Paradiso coreografi m° Marcantonio Loconte, Cristina Zingaro, Silvia Chiapperino e Liso Riccardo. Partecipazione straordinaria del corpo di ballo Timbatà a cura di ASD Paraiso Dance Caraibico

Sabato 15 dicembre alle ore 19,30 CONCERTO DI NATALE Chiesa Beata Vergine Immacolata – a cura del coro “Cotugno in Canto” del 3° Circolo “Riccardo Cotugno” in collaborazione con la Fondazione Bonomo

Sabato 15 dicembre EVENTO MUSICALE “NATALE POP” ore 19,00 a cura della Scuola di Musica “Associazione F. Chopin” Auditorium dell’Oratorio Salesiano – Corso Cavour

Sabato 15 dicembre CONCERTO IN CATTEDRALE – ore 17,30- Chiesa Cattedrale, Associazione Italiana Maestri Cattolici (AIMC)

Sabato 15 dicembre ore 21,00 e Domenica 16 dicembre ore 18,00 MUSICAL, OPERA MUSICALE SU PADRE PIO – “ARRIVA LU SAND” Auditorium Mons. Di Donna (Chiesa Sacramento) – a cura dell’Accademia Musicale Federiciana

16 dicembre INAUGURAZIONE PRESEPE VIVENTE – ESIBIZIONE CORO “NOTE DI LILLA” ore 17,00 – 22,00 Istituto Comprensivo Jannuuzzi-Di Donna- Edificio scolastico via Eritrea

17 dicembre LABORATORI REALIZZATI DA ALUNNI DI SCUOLA SECONDARIA E SCUOLA DELL’INFANZIA ore 17,00 – 22,00 Istituto Comprensivo Jannuuzzi-Di Donna- Edificio scolastico via Eritrea

18 dicembre PRESEPE VIVENTE E SPETTACOLI VARI ore 17,00 – 22,00 Istituto Comprensivo Jannuuzzi-Di Donna- Edificio scolastico via Eritrea

19 dicembre PETTOLATA – SPETTACOLO A CURA DI “MIGRANTES” ore 17,00 – 22,00 Istituto Comprensivo Jannuuzzi-Di Donna- Edificio scolastico via Eritrea

17, 18 e 19 dicembre PRESEPE VIVENTE – Scuola dell’Infanzia Carella- Via Bisceglie info tel 0883 246220 a cura dell’Istututo Comprensivo Verdi – Cafaro

dal 19 dicembre 2018 al 7 gennaio – UN PRESEPE PER LA CITTÀ – IN PIAZZA CATUMA (Presepe con materiale di riciclo) a cura dell’IISS G. Colasanto

dal 19 al 21 dicembre dalle ore 17,00 alle ore 18,30 plesso “Giovanni Paolo II” via Fucà, presepe vivente a cura dei ragazzi del 3° Circolo “Riccardo Cotugno”

20 dicembre IL CORO FANTASIE DI NOTE PRESENTA: IL CONCERTO DI NATALE ore 19,00 presso la Basilica Madonna dei Miracoli – a cura dell’Istituto Comprensivo Verdi-Cafaro

21 dicembre e 3 gennaio 2019 CONCERTI a cura dell’Associazione Culturale Asincrono ed Associazione Culturale ed Ambientale La Piscara ore 20,00 presso Sala Albergo dei Pini- Corso Cavour – giorno 21 dicembre “L’ARTE DELL’ESSENZIALITÀ IN SIMON AND GARFUNKEL

3 gennaio : SAVIO E GLI ALTRI, STORIA DI UN ARTISTA – SAVIO VURCHIO LIVE

Sabato 22 dicembre CONCERTO DI NATALE – Santuario Madonna dei Miracoli ore 20,00 a cura del Coro Ensamble vocale e strumentale “Apulia Cantant” M° Antonio Alessandro Fortunato

Sabato 22 dicembre PREMIO CULTURALE FEDERICO II STUPOR MUNDI da conferire ALL’ATTORE RICCARDO SCAMARCIO e ALLA DIRETTRICE D'ORCHESTRA FEDERICA FORNABAIO alle ore 17,30 presso il Castel del Monte – a cura dell’Associazione DivinApulia e Unesco

Sabato 22 dicembre ESIBIZIONE ARTISTICA DEL CANTAUTORE ANDRIESE SERGIO ADEA CON I BROWNS E IL GUITAR MAN SABINO MEMEO, dalle ore 20,30 a cura dell’Associazione Perla Music – Arte e Spettacolo presso l’Oratorio Salesiano sito in Corso Cavour

20-21-22 dicembre MERCATINO DI NATALE – Chiostro San Francesco – a cura della Parrocchia San Francesco d’Assisi

Domenica 23 dicembre SPETTACOLO MUSICALE “NATALE… IN CORSO” presso Corso Cavour zona pedonale dalle 10,30 alle ore 13,30 a cura del Centro Studi il Giardino Dei Suoni

Lunedì 24 dicembre CONCERTI DI GRUPPI MUSICALI dalle ore 16,00 alle ore 20,00 – Associazione “La Notte Bianca Andria” Location coinvolte:

1. Via Regina Margherita – SOTTOSUONO

2. Piazza Balilla – CAROSELLI

3. Via Vaglio – LIVE BAND

4. Piazza La Corte – RED HUB

5. Piazza Duomo – GERARDO TANGO

6. Largo Don Riccardo Zingaro (già largo Fravina) – ITALIAN’S BEAT

Lunedì 24 dicembre CONCERTO CORO GOSPEL in via Vittor Pisani dalle ore 14,00 alle ore 16,00 a cura di Vox Libera – Associazione Culturale di Canto.

CONCORSO “PRESEPI IN PIAZZA” E CONCORSO “PRESEPI IN PIAZZA SOCIAL” – termine iscrizione al concorso presepi in piazza 16 dicembre 2018 – visita della commissione dal 24 dicembre al 6 gennaio 2019 premiazione entro gennaio 2019 – Termine iscrizione concorso Presepi social 18 dicembre 2018 – pubblicazione foto presepi 20 dicembre, inizio votazioni 20 dicembre, chiusura votazioni 2 gennaio – visita della commissione ai 3 presepi più votati online dal 3 gennaio – pubblicazione dei 3 presepi più votati 8 gennaio – premiazione gennaio 2019 a cura della Pro Loco Andria – per Info 0883/592283

26, 29, 30 dicembre 2018 ed i giorni 5, 6 gennaio 2019 PRESEPE VIVENTE presso la Lama di S. Margherita della Basilica Santuario Madonna dei Miracoli – dalle ore 17,00 alle ore 21,00 a cura dell’Associazione S. Maria dei Miracoli

mercoledì 26 dicembre EVENTO RIEVOCATIVO STORICO CON CIRCA 200 FIGURANTI IN ABITI MEDIEVALI – ESIBIZIONI TEATRALI SCENICHE “Compleanno di Federico II” dalle ore 8,30 alle ore 19,30 presso il Parco Turistico l’Altro Villaggio

domenica 6 gennaio 2019 2^ ediz. GRAN GALÀ DELL’EPIFANIA – Evento di Musica e Spettacolo di beneficenza presso il Palasport, ore 9,30-12,30 festa e animazione per i bambini con befana, ore 18,30 apertura cancelli, inizio spettacolo Gran Galà dalle ore 19,00 – 24,00 con il “Coro Note Lilla” (ospite d’onore Piero De Lucia direttamente da Mudù) a cura del cantante Nicola Civita e l’Associazione Orizzonti – Info 327/8640678

domenica 6 gennaio 2019 ESPOSIZIONE AUTO D’EPOCA dalle ore 10,00 alle ore 21,00 via Regina Margherita angolo viale Crispi a cura del Club Storie e motori Federiciani

lunedì 8 gennaio 2019 LOTTERIA DELLA BEFANA ore 11,00 Scuola G. Verdi – a cura dell’Istututo Comprensivo Verdi – Cafaro

NATALE INSIEME AI PIU’ PICCOLI

Tutti i venerdì-sabato-domenica di Dicembre. BABYPARKING – CON ATTIVITÀ LUDICHE, GIOCHI, LETTURE ANIMATE, VIDEO DI CARTONI E FILM, PALLONCINI, POPCORN, ZUCCHERO FILATO, CONSEGNA LETTERINA A BABBO NATALE – Presso l’Oratorio Salesiano di Corso Cavour- Orari venerdì e sabato 17,30-21,00 domenica 10,00-13,00 e 17,30-21,00, sarà allestita una sala per poter intrattenere i bambini (età 4-10 anni) a cura di Confcommercio Delegazione di Andria

Tutti i venerdì-sabato-domenica di Dicembre ANIMAZIONE PER LE VIE DEL CENTRO (via Regina Margherita, viale Crispi, corso Cavour)- SCULTURE DI PALLONCINI, GIOCHI E ANIMAZIONE ITINERANTE. Orari venerdì e sabato 17,30-21,00 – domenica 10,00-13,00 e 17,30-21,00 – a cura dell’Associazione Fun Project Hakunamatata – con Confcommercio Delegazione di Andria

Domenica 9 Dicembre –LABORATORI PER BAMBINI dalle ore 11,00 alle ore 12,30 a cura di : Confcommercio Delegazione di Andria – Confesercenti, Associazione Le Vie del Centro

“IL TAPPETO MAGICO” Museo CreAttivo Laportablv, via Ettore Carafa 8/10 – Orari e date delle iniziative:

06 dicembre giovedì: Doni in anticipo ore 18,30/ 20,00 – 13 dicembre giovedì: La bambina e l’asinello ore 18,30/ 20,00 – 20 dicembre giovedì: Che bello il Natale Natale ore 18,30/ 20,00 – 23 dicembre domenica: Un appuntamento speciale ore 10,00/ 11,45 – 11,00/ 11.45 – 12,00/ 12,45.

Il giovedì si svolgeranno letture animate rivolte a bambini dai 3 ai 6 anni all’interno del Museo.

Sul tappeto magico si raccontano storie per esplorare i colori e le atmosfere del Natale. Seguirà in divertente laboratorio manuale a tema.

La domenica Babbo Natale in persona racconterà episodi della sua lunga vita, incantando grandi e piccini, regalando gioia ed emozioni. Per tutte le età

Gli eventi sono a pagamento per un massimo di 30 persone. E’ necessario prenotare al numero 339/8900056

Giovedì 20 dicembre “PER NATALE VORREI…IMPARARE IL CANESE” – laboratori esperienziali rivolti ai bambini con l’ausilio di due cani;alle ore 17,00 presso il Chiostro San Francesco Associazione Centro Orme Onlus

12 gennaio 2019 “LETTERA A GESÙ BAMBINO” premiazione ore 19,00 – Santuario Santa Maria dei Miracoli – Concorso per alunni delle scuole primarie e secondarie – Associazione Madonna dei Miracoli