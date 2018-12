Il numero di dicembre del giornale “Insieme”

Edisponibile presso le parrocchie e le librerie di Andria, Canosa e Minervino Murge il nuovo numero del periodico diocesano “Insieme”. Buona parte del giornale è dedicata al Convegno Diocesano vissuto recentemente sul tema “Chiesa e giovani”. Il periodico riporta, infatti, uno stralcio dell’intervento del relatore, don Rossano Sala, le riflessioni post-Convegno del Vescovo Mons. Luigi Mansi e gli echi da parte dei giovani che vi hanno partecipato.

Mons. Mansi si sofferma anche, in un altro articolo, ad indicare preziosi suggerimenti per porre un freno al progressivo svuotamento di senso che il consumismo sta operando ai danni del Natale.

Gli uffici pastorali presentano, invece, il resoconto di iniziative vissute nel mese di novembre e che hanno visto grande partecipazione: inaugurazione dell’ambulatorio solidale, incontri di formazione sulla catechesi inclusiva e sull’accompagnamento spirituale nonché iniziative a tutela del territorio.

In questo numero del mensile ritroviamo anche le finalità della colletta dell’Avvento di fraternità e le indicazioni relativealla festa diocesana dei 110 anni dell’Azione Cattolica che si terrà il prossimo 29 dicembre.

Non mancano gli articoli dedicati ai temi di attualità e in particolare all’impegno politico, alle neurodiversità e alle responsabilità per una città più bella e vivibile.

Alcune copie del giornale, che sarà on line a partire da giovedì 13 dicembre, sono disponibili anche presso la Curia Vescovile, in Piazza V. Emanuele II, 23.