La Téranga ospita il presidio Slow Food ″Castel del Monte″

Da Gennaio 2017 la Mensa della Carità, della Casa di Accoglienza “S. Maria Goretti” della Diocesi di Andria con la collaborazione della Comunità “Migrantesliberi”, si è mutata in Ristorante Sociale: “La Teranga” che ha proposto ricette intercontinentali preparate, curate e servite dai migranti e dai volontari. «Per l'ultimo evento dell'anno 2018, l'associazione "Migrantesliberi" apre le porte di Casa Accoglienza alla nostra Condotta Slow Food "Castel del Monte" per offrirci una cena multietnica nel ristorante sociale "La Terànga" e per parlare di uguaglianza, solidarietà e di cibo buono pulito e giusto per tutti - commenta il fiduciario della condotta, Vincenzo Milano -.

La diversità dei piatti, le materie prime utilizzate, il modo di preparare, di servire e di consumare un cibo ci permettono infatti di avvicinarsi alla cultura, alle usanze, alla storia di chi li ha preparati ed offrire un’esperienza umana e gastronomica che non si limiti a proporre le cucine esotiche più note, ma ci faccia scoprire anche piatti di luoghi meno conosciuti o che si sentono nominare per i motivi più vari, ma di cui non si conoscono davvero gli abitanti e il loro modo di vivere.

Prenotazione obbligatoria. Posti limitati. Il contributo è libero.

Vi aspettiamo numerosi venerdì 14 dicembre 2018, ore 20.30 in Via Quarti n.11, Andria, presso Casa Accoglienza Santa Maria Goretti».



"Mangiare cibo altrui è più facile ed immediato che parlarne la lingua. Per questo motivo la cucina è il luogo per eccellenza dello scambio e della contaminazione culturale"

Carlo Petrini Fondatore di Slow Food