Nella prima metà degli anni ’90, un mistero nascosto nel sottosuolo di Castel del Monte conduce quattro giovani ricercatori universitari a incrociare gli interessi di una pericolosa setta internazionale al confine tra massoneria e servizi segreti. Castel del Monte sembra celare un simbolo sacro della tradizione su cui in tanti vogliono metterci le mani. Il geologo Paolo Manfré e l’archeologa Alessandra Bianco verranno braccati in un crescendo di situazioni rocambolesche tra sedute di ipnosi regressiva, decifrazioni di antichi codici rinascimentali, omicidi e rapimenti fra Parigi, Chartres e la Puglia. Sullo sfondo della sesta crociata e del suo ineffabile protagonista, l’Imperatore Federico II di Svevia, la scoperta del segreto di Castel del Monte, nell’epilogo drammatico del romanzo, sconvolgerà per sempre l’esistenza di tutti i protagonisti.

Di questo e altro racconta “OTTO- L’Abisso di Castel del Monte”, il primo romanzo thriller ambientato nella Provincia di Barletta-Andria-Trani, scritto da Alfredo De Giovanni.

L’opera, edita da Gelsorosso, è giunta alla sua terza edizione arricchita dalle illustrazioni originali di Fabio Baldolini eFrancesca Zamborlini, con la nuova copertina a firma del fumettista ed illustratore palermitano Giulio Rincione, in arte Batawp.

Per celebrare la nuova edizione del romanzo, venerdì 14 dicembre 2018, alle ore 18.30, presso Mondadori Store-Sala Eventi (via Bologna 1 - Andria), Alfredo De Giovanni dialogherà con gli illustratori. L’incontro sarà moderato dalla dottoressa Sara Suriano.

La mostra delle illustrazioni originali di “OTTO – L’abisso di Castel del Monte”, esposte a Palazzo delle Arti delle Arti – Beltrani, verrà inaugurata sabato 15 dicembre e rimarrà aperta al pubblico sino al 15 gennaio 2019.

Alfredo De Giovanni

Barletta, 19 febbraio 1970

Geologo, musicista, autore

Gira la Puglia alla ricerca di brani di bellezza, crea versi e melodie, spilucca musica “leggera”, scrive e interpreta spettacoli di teatro-canzone come quello su Pino Daniele: “Ho sete ancora” dall’omonimo libro edito da Iocisto - Napoli, 2015 o "I giorni dello swing" una storia di musica e libertà su Fred Buscaglione e Gorni Kramer. Come geologo si occupa di ambiente per il ciclo integrato dell’acqua gestito da Acquedotto Pugliese, cura articoli su riviste scientifiche e collabora con il Politecnico di Bari - DICAR per ricerche multidisciplinari su Castel del Monte.

Ama il cinema, le narrazioni fatte con la luce e ha realizzato contributi scritti per libri fotografici editi da Mario Adda e Castelvecchi. Affascinato dai numeri, dalla storia e dalla metafisica, ha scritto "Otto, l’abisso di Castel del Monte", il suo primo romanzo giunto alla terza edizione, la prima illustrata.