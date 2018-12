L'Africa vista con gli occhi di chi ″aiutiamoli anche a casa loro″

Padre Paolo Latorre, classe ‘67, una laurea in filosofia con specializzazione in antropologia culturale e una tesi su Gianbattista Vico. Missionario comboniano, una vita dedicata agli ultimi, come quelli delle baraccopoli di Korogocho dove vive e presta la sua preziosa opera di missionario per ben 8 anni fino a quando gli affidano il ruolo di economo provinciale del Kenya. in queste settimane è tornato nella sua città natale, ad Andria, per riabbracciare i suoi cari e ritrovare gli amici: tra loro anche don Geremia Acri che lo ha intervistato per AndriaLive.

Un approfondimento che sfora i tempi ristretti del web. L’intervista resta, comunque, un concentrato di 9 minuti circa in cui si affrontano tematiche importanti con colui che in Africa ci vive e che invita tutti noi ad esplorare un’Africa che non conosciamo o che non vogliamo conoscere perché metterebbe in discussione tutti i nostri paradigmi.

Le risorse depredate all’Africa; il business nascosto del turismo sessuale; l’affaire coltan; la Cina e i suoi mega investimenti in Africa e l’importanza della cultura per sconfiggere il muro di omertà e svegliare gli africani dallo stordimento di una politica che li vuole sottomessi e ignoranti, e comunque, esseri inferiori. Questi i temi affrontati nell’intervista esclusiva che vi invitiamo a non perdere.

Buona visione!