Due premi in memoria di Enrico Castellano, una delle vittime del 12 luglio 2016

È indetto un concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di due premi in denaro destinati alle migliori tesi discusse per il conseguimento, nell’anno accademico 2016/17, del Master di 2° livello in Psicologia giuridica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

L’importo di ciascun premio è pari a euro 500,00, al lordo degli oneri a carico del percipiente. L’ammontare complessivo del finanziamento, pari a euro 1.000,00, è a totale carico della prof.ssa Tiziana Lanciano, ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

I premi sono istituiti in memoria di Enrico Castellano, vittima del disastro ferroviario del 12 luglio 2016.

A questo link il bando e il modello di domanda.