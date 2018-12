Si rinnova il tradizionale appuntamento dell'associazione “A tutto Tondo” di Andria con l'esposizione di presepi artigianali giunta ormai alla 7 edizione.

La mostra si compone di opere originali realizzate da artisti locali, ragazzi di scuole secondarie superiori e altre associazioni ed è realizzata in collaborazione con l'assessorato alla Cultura del Comune di Andria, è visitabile fino al 6 gennaio 2019, presso la sede della Confartigianato in via Montegrappa 15, tutti i giorni dalle ore 10 alle 13 e dalle 18 alle 21.

Alla Mostra dei Presepi Artigianali si potranno ammirare opere realizzate da artisti locali, ragazzi di scuole secondarie, associazioni che proietteranno gli ospiti nella suggestiva atmosfera del Natale.