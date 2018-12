A Riccardo Scamarcio e Federica Fornabaio il premio ″Puglia Imperiale - Stupor Mundi″

La grande bellezza, l'imponenza di un capolavoro unico di ingegneria medievale, la corona di Puglia, che si staglia maestosa a testimoniare secoli di storia e il genio di un imperatore illuminato, quale Federico II di Svevia, hanno ispirato Antonella Di Vietri, presidente dell’Associazione culturale e di promozione turistica “DivinApulia” di Andria, ad istituire il Premio "Puglia Imperiale - Stupor Mundi Alle eccellenze della cultura”. La prima edizione del prestigioso riconoscimento avrà luogo il 22 dicembre a partire dalle 16,30 proprio nella Sala multimediale dello splendido maniero federiciano, concesso in via straordinaria dal direttore del Polo Museale della Puglia dott.ssa Mariastella Margozzi e grazie alla lungimiranza del direttore di Castel del Monte, dott.ssa Elena Silvana Saponaro.



Il fine è nobile: sottolineare le eccellenze del territorio per promuoverne la crescita culturale e turistica a tutto tondo. Il premio, così come concepito dall’organizzatrice, sarà assegnato a personalità di spicco che hanno contribuito con il loro encomiabile operato alla valorizzazione massima del territorio pugliese e del suo patrimonio storico, artistico e culturale.

Molti gli attori in campo entusiasti di promuovere il premio: oltre alla già citata Ass. culturale DivinApulia, il Comune di Andria - Assessorato alla Cultura e Turismo nella persona dell'avv.to Francesca Magliano, il MiBAC-Polo Museale della Puglia e il club per l’UNESCO nella persona dell'ing. Giovanni Di Bari.

Ispirato dall’umanesimo dell’imperatore svevo, il riconoscimento prevede due categorie, "Stupor Mundi" e "Puer Apuliae", i due appellativi di Federico II, uomo di cultura universale e sensibile alle arti, che ha connotato la nostra terra di un’identità unica, lasciandoci una forte eredità fatta di segni tangibili della sua poliedrica personalità e amore verso la nostra regione. L’obiettivo della manifestazione è quello di continuare nell'opera di divulgazione e di promozione di tutte le eccellenze territoriali, così come lo stesso Federico fu mecenate di gran pregio e precursore dello spirito ecumenico, costituendo un unicum nella platea dei grandi della storia. Un omaggio di Antonella Di Vietri a questo illustre imperatore a cui tutti coloro che appartengono alla Puglia imperiale devono riconoscenza. La scelta della data non è casuale, dicembre fu infatti il mese che vide l’alfa e l’omega del grande della dinastia degli Hohenstaufen, nato il 26 dicembre 1194 e morto il 13 dicembre 1250 proprio in Puglia a Castel Fiorentino.

Dichiarato dall’UNESCO Patrimonio mondiale dell’umanità dal lontano 1996, il maestoso maniero ottagonale di Castel del Monte fu scelto per campeggiare sulla moneta da un centesimo di euro nazionale. Con il premio si vogliono celebrare quasi vent’anni di questa scelta poiché la moneta non sarà più stampata dalla Zecca di Stato a partire da gennaio 2019.

Due nomi di assoluto prestigio e di caratura internazionale saranno le personalità andriesi premiate nella cerimonia di consegna del riconoscimento: l'attore e produttore cinematografico Riccardo Scamarcio e la pianista, compositrice e direttrice d'orchestra il M° Federica Fornabaio: entrambi, seppur in ambiti diversi, rappresentano al meglio Andria e la Puglia imperiale nel mondo.

In occasione della cerimonia solenne del premio, il sindaco della città di Andria l’avv. Nicola Giorgino conferirà ad uno dei suoi “figli” più famosi, Riccardo Scamarcio, la benemerenza civica, un’onorificenza prestigiosa concessa al celebre attore e produttore, andriese doc, che con opere concrete nel campo delle arti e della cultura ha esaltato il prestigio della città.

Ingresso alla cerimonia su invito