​Dal dolore la speranza: sarà intitolata ai coniugi Lorusso una scuola in Madagascar

Dal dolore la speranza che la vita possa essere migliore nel ricordo del figlio e della nuora che persero la vita in un tragico incidente stradale. Era il 7 maggio 2017 quando intorno alle ore 13, lungo la ex statale 98 in direzione Bari, all'altezza dell'albergo Appia antica, un violento incidente causava la morte di 4 persone che facevano parte di un gruppo appartenente alla Parrocchia di San Nicola. Erano partiti insieme ad altri quattro veicoli alla volta di Torre a Mare per poi partecipare ai festeggiamenti in onore di San Nicola, ma il destino purtroppo decise diversamente.

Tra i 4 c’erano anche Antonio Lorusso e sua moglie Mariella. Papà Domenico si commuove quando ricorda quella tragica giornata; parla dei suoi nipoti, appena 20enni, rimasti orfani, e guarda al futuro chiedendosi cosa fare per alleviare quel dolore atroce e nel contempo ricordare con azioni concrete la benevolenza e le buone azioni di suo figlio e sua nuora. Domenico cerca risposte nella fede in Dio, è diacono e si spende quotidianamente come volontario nell’ospedale Bonomo perché così riesce ad elaborare in parte il terribile lutto. Insieme alla moglie, papà Domenico decide allora di investire i soldi ottenuti con l’assicurazione a seguito della morte del figlio in gesti caritatevoli per aiutare i bisognosi: tra questi c’è anche l’Africa, i bambini, in particolare. Da lì in poi, una catena di eventi fatta di segni che si spiegano soltanto con l’amore…

«Sono padre di 5 figli - racconta Domenico -: Antonio era il secondogenito, Mariella invece era la primogenita di tre figli nella sua famiglia. Il mio Tonino suonava l’organo nella sua parrocchia di San Nicola, guidava i canti, preparava la liturgia e faceva avvicinare le famiglie alla chiesa. Sono state tante le testimonianze di affetto, sulla sua generosità sconfinata: erano due angeli che si prodigavano con azioni a fin di bene, avevano sempre un sorriso per tutti. Abbiamo voluto che potesse fiorire qualcosa di bello con i soldi dell’assicurazione, che non possono ripagarci della sofferenza ma possono servire a dare la speranza in situazioni difficili. Abbiamo deciso di non toccare un centesimo di questa somma per bisogni personali. E così è nata l’idea di costruire un asilo in Africa: mi recai dal Vescovo Mansi e tramite alcuni amici in comune arrivai all’associazione, mi feci convincere ulteriormente quando seppi che il dottor Matera aveva inaugurato una scuola materna in ricordo di Rosa Sgarra, la moglie scomparsa qualche anno fa. Decisi allora con mia moglie di sposare il progetto, oltretutto Rosa è stata l’insegnante di miei due nipoti: a noi è sembrato un segno dal cielo».

Il direttivo della Onlus andriese approva dunque la realizzazione di una scuola materna a Tanandava Mahasoa Ihosy in Madagascar. La seconda scuola inaugurata nella “terra rossa” dell’Africa, per un progetto che costerà 52mila euro comprensivo di arredamento delle aule. Nel 2016, ricordiamo, l’ass. Insieme per l’Africa inaugurò a Fianarantsoa un college intitolato a Mons. Di Donna (primo missionario in Madagascar).

L’attuale progetto vede la preziosa collaborazione delle suore Trinitarie Ekar Mission Catholique del Madagascar con cui il presidente Emanuele Mastropasqua ha preso contatti per avviare le procedure burocratiche e quindi operative al fine di realizzare la nuova opera strutturale a sostegno della cultura che, come ci ricorda Mastropasqua «è l’unica vera arma di cui dovremmo dotare l’Africa per garantirle un futuro fertile e proficuo soprattutto alle nuove generazioni».

La scuola porterà il nome della famiglia Lorusso e di Antonio e Mariella, due angeli che da qui vogliamo ricordare e celebrare per contagiare di bene tutti coloro che il bene ancora non lo praticano!