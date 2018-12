Il Rotaract dona una ″bibliotechina″ alla scuola ″Rodari″

Giovedì 20 dicembre alle ore 16.30, durante l’open day della Scuola dell’Infanzia Padre Pio, facente parte del 1° I. C. Don Bosco-Manzoni, Rotaract Andria Castel del Monte donerà una bibliotechina contenente 120 libri. Si tratta di un progetto – Aiutaci a crescere regalaci un libro - che la Giunti al Punto di Andria porta avanti da anni in seguito al terremoto de L’Aquila.

La bibliotechina andrà ad incrementare la dotazione libraria della biblioteca di Istituto ubicata presso il plesso Rodari. La stessa è nata a marzo 2017 attraverso il recupero e la valorizzazione di due ambienti dell’edificio di cui oggi beneficiano gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia.

«La lettura – si legge nella nota diffusa dalla scuola - deve diventare un’abitudine, un’attività da continuare non solo a scuola ma anche fuori e protrarsi nel tempo, deve convivere con i nuovi strumenti di comunicazione (televisione, computer, internet…). Questo lo scopo del progetto fortemente voluto e attivato dal nostro Istituto.

Ringraziamo il Rotaract Andria Castel del Monte per la sensibilità mostrata e per aver individuato la nostra scuola come destinataria di questa preziosa donazione».