Concerto di Natale al Santuario Madonna dei Miracoli di Andria

Continuano i festeggiamenti per il centenario dell’Associazione Madonna dei Miracoli di Andria. Era il 1918 quando alcuni reduci della Grande Guerra, riconoscenti di esser sopravvissuti a uno dei più sanguinosi conflitti della storia umana, si recarono al Santuario, devozione in spalla e gratitudine negli occhi, al cospetto della argentea Vergine in trono e, insieme, diedero vita a quella “pia unione” che oggi compie, appunto, cent’anni.

Per festeggiare questa importante ricorrenza, i suoi soci hanno organizzato, negli scorsi mesi, numerosi eventi. Ultimo, ma solo in ordine di tempo, un concerto natalizio che promette di essere intenso, dolce e inebriante come solo i profumi del Natale sanno essere.

Sabato 22 dicembre, alle ore 20.00 la splendida Basilica si vestirà infatti delle splendide voci dell’Ensemble vocale e strumentale Apulia Cantat accompagnate dal quartetto d’archi e dirette dal Maestro Antonio Alessandro Fortunato con il patrocinio dell’associazione “Crescer Cantando Puglia”.

I giovani musicisti interpreteranno alcuni tra i più celebri brani della tradizione natalizia insieme ad alcune delle più belle e note composizioni musicali di tutti i tempi. Al termine del concerto, una stupefacente chicca di cui, per ovvie ragioni, non possiamo anticiparvi nulla. Sarà semplicemente imperdibile!

Non dimenticate, quindi: l’appuntamento è per sabato sera, ore 20.00, al Santuario Madonna dei Miracoli, Andria. Per rivivere anche quest’anno lo spirito più autentico del Natale.