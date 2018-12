Nella mattinata del 18 dicembre, presso l’Auditorium dell’IISS “Colasanto” di Andria, si è tenuto uno spettacolo natalizio realizzato interamente dagli alunni, opportunamente diretti dai loro docenti. Il titolo, “Canto di Natale”, richiama l’omonimo racconto di Charles Dickens (“A Christmas Carol”) in cui viene presentata la progressiva presa di coscienza dei valori del Natale da parte di un vecchio banchiere avido ed egoista, Ebenezer Scrooge. Fin qui, nulla di nuovo. Ciò che ha commosso il pubblico, però, e ha reso questa recita qualcosa di fresco e originale, è stata la spontaneità dei giovani protagonisti, che hanno interpretato i personaggi loro assegnati con grande simpatia, trasferendo in essi il loro vissuto e la loro straordinaria carica umana. La rappresentazione, pertanto, ha assunto per loro il duplice significato di testimonianza di se stessi e del proprio percorso di vita, oltre che dei valori spirituali del Natale.

Lo spettacolo è stato frutto di un lavoro corale dei docenti e degli alunni, che si sono impegnati in questo progetto teatrale sin dall’avvio dell’anno scolastico. In particolare, ricordiamo i seguenti professori: Marco Lanciotto e Giusy Ardito, che si sono occupati della regia; Rosa Vessio, Mariagrazia Di Renzo, Rosa Mancini e Paola Di Noia, che hanno curato la scenografia; Maurizio De Giglio per le luci; Elisa Marchetti (con la collaborazione degli alunni della classe 1^A SSAS) per le musiche e gli effetti sonori; Domenico Petta per la consulenza musicale; Paola Di Noia e Anna Fasanella per l’allestimento floreale; Matteo Notarangelo, che ha eseguito alcune musiche natalizie al violino.

All’interno della rappresentazione sono stati inseriti, inoltre, dei momenti musicali, che hanno avuto come protagoniste le alunne Federica Giordano e Mirabel Enowgioman.

Sono intervenuti alla manifestazione il Presidente del Consiglio di Istituto, Maria Altomare Mosca e la Vicepresidente, Angela Stella Guglielmi, che hanno avuto parole di elogio per gli alunni e i docenti. Ospite d’onore è stato il Vicario Generale, Don Gianni Massaro, che alla fine dello spettacolo ha proposto al numeroso pubblico presente in sala alcune riflessioni sul significato spirituale del Natale come festa dell’amore universale e ha messo in evidenza la capacità non comune del Dirigente Scolastico e dei docenti del Colasanto di accogliere con amorevolezza tutti gli alunni, soprattutto quelli che vivono situazioni di disagio, rendendoli protagonisti attivi della vita scolastica.

Il Dirigente Scolastico, Prof. Cosimo Antonino Strazzeri, ha ringraziato tutti gli alunni e i docenti che hanno partecipato alla realizzazione dell’evento teatrale, evidenziando l’importante ruolo svolto, a livello organizzativo, dalle due docenti referenti del progetto, Raffaella Napolitano e Adriana Zucaro. Infine ha porto a tutti i presenti i propri affettuosi auguri di Natale.