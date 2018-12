“Natale insieme”, prosegue il calendario degli eventi

Entra ulteriormente nel vivo il programma “Natale Insieme” messo a punto dall’assessorato alla Cultura e Turismo. Anche oggi, 21 dicembre, come nei giorni scorsi e come sarà nei prossimi, concerti, presepi, eventi musicali, mercatini di Natale.

Questa sera, alle 21.00, il Savio Vurchio Live all’Albergo dei Pini. Sabato 22 dicembre il concerto di Natale, alle 20.00, alla Madonna dei Miracoli, e nel pomeriggio, alle ore 17.30, a Castel del Monte, la cerimonia di conferimento del Premio Culturale “Federico II Stupor Mundi” all’attore Riccardo Scamarcio e alla Direttrice d’Orchestra, Federica Fornabaio. A Scamarcio il Sindaco Giorgino conferirà anche la “Cittadinanza Benemerita”. Poi, il Sergio Adea Live con i Browns ed il Guitar Man Sabino Memeo, il Mercatino di Natale che, iniziato il 20 dicembre, terminerà il 22 dicembre.

Quindi tutti i concerti di gruppi musicali della vigilia del 24 dicembre in 6 piazze andriesi ed il clou del concerto gospel in via Pisani, e ancora il Presepe Vivente nella Lama di Santa Margherita nei giorni 26, 29, 30 dicembre, 5 e 6 gennaio 2019.

«Il programma - spiega l’assessore Magliano - è fitto di eventi, quasi una cinquantina, tutti all’insegna della valorizzazione delle risorse culturali presenti sul territorio e, soprattutto, del contenimento massimo dei costi, grazie al volontariato di gran parte dell’associazionismo cittadino che, per senso di appartenenza alla comunità, sta dando prova di estrema generosità».