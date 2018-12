Grazie: una parola poco inflazionata, ma ricca di innumerevoli significati.



L’iniziativa “Sorrisi di Natale”, realizzata giovedì 20 dicembre 2018, è giunta alla sua XI edizione donando innumerevoli colori, a quegli occhi, volti e sorrisi, a quell'umanità desiderosa di riscattarsi e di ritrovartisi insieme per condividere ed essere solidale.

Già, proprio quella parte di umanità vessata dalla morsa delle molteplici tempeste, che quotidianamente si abbattono sulla stessa, ha saputo con determinazione e umiltà rifugiarsi nel calore, che solo il piccolo resto è capace di donare.

Il piccolo resto, altro non è che una piccola comunità ecclesiale, sociale dove prevale l’essenza sull'apparenza e il dono materiale è solo un mezzo per favorire e generare sorrisi in coloro che difficilmente nella quotidianità hanno motivi per sorridere. Questo piccolo resto è composto, anche da tutte quelle persone, aziende, volontari, benefattori che con armonia e genuinità dimostra, oramai da anni, che è capace di contemperare l’esigenza del lucro con quella essenziale della solidarietà.

Grazie perché il nutrire “il debole per i deboli”, permette la realizzazione di questa iniziativa.

Il giorno della nascita di Gesù Cristo, il suo amore per tutte le persone illumini ogni giorno della nostra vita e ci insegni ad osare l’impossibile! Nel volto del Dio fattosi carne si cela la carne degli ultimi, di coloro i cui diritti sono sistematicamente profanati e di quanti continuamente chiedono il “diritto dei diritti”, cioè la dignità. La dignità per ogni persona. Il presepe e il Natale dovrebbero rompere i muri di indifferenza di quanti si adoperano per alimentare disumanità e disarmare i fanatici religiosi, che attentano la pace del mondo. Dio è con noi ed accanto noi, sarà sempre l’Atteso ma anche il disatteso.

Grazie a nome mio personale, del Vescovo Luigi Mansi, dei piccoli e delle loro famiglie e di tutti i volontari di Casa Accoglienza e Buon Natale ancora.