Lunedì 24 dicembre 2018, a partire dalle ore 12.00, sul sagrato della parrocchia “B.V. Immacolata” di Andria, il Centro giovanile Oratorio Salesiano organizza la seconda edizione della “Pettolata di don Bosco”.



Ad un costo simbolico sarà possibile acquistare un cartoccio di pettole appena fritte e un bicchiere di vin brulè. Un gesto semplice e tradizionale insaporito da un pizzico di solidarietà.

Infatti, il ricavato verrà devoluto al progetto “Arreda la Cultura". I Salesiani di Andria, accogliendo la richiesta dei ragazzi che frequentano l’Oratorio, hanno deciso di allestire un’aula studio multimediale e polifunzionale. Uno spazio confortevole dove i giovani potranno studiare, confrontarsi e intrattenersi. Un luogo aperto alla cultura e alla città. Un progetto rivolto a tutti i giovani andriesi che, sfruttando l’ospitalità del centro giovanile, potranno condividere i loro studi e i loro sogni, davanti a un buon caffè o ad un thè.

Don Bosco è stato un grande sognatore, affamato di speranza e assetato di gioventù. Seguendo il suo esempio, potrai contribuire anche tu al grande sogno salesiano: servire i giovani e aiutarli nella loro crescita spirituale e sociale. Un piccolo segno per un grande sogno.

Durante la mattinata si alterneranno gruppi musicali e un gruppo di zampognari con le loro tradizionali melodie natalizie. Un’occasione da non perdere per i grandi e per i più piccoli.

I Salesiani e gli animatori dell’Oratorio invitano tutta la cittadinanza a partecipare.

Di seguito il programma delle iniziative programmate dai Salesiani di Andria per il periodo natalizio:

Domenica 23 dicembre

Giornata della solidarietà

(Raccolta in parrocchia dei viveri per i più bisognosi durante tutte le Sante Messe)

Lunedì 24 dicembre

Confessioni in parrocchia dalle ore 9.00 alle 12.00; dalle 17.00 alle 20.00

ore 23.00

VEGLIA DI NATALE E MESSA DELLA NOTTE

La chiesa sarà aperta dalle ore 22.00

Martedì 25 dicembre

NATALE DEL SIGNORE

Sante messe ore 8.30 – 10.00 – 11.30 – 18.30

Lunedì 31 dicembre 2017

Sante messe ore 8.30 – 10.00 – 11.30

ore 18.30 Santa Messa di ringraziamento per l’anno trascorso

e canto del Te Deum

Lunedì 1 Gennaio 2018

Solennità di Maria SS.ma Madre di Dio e 52ª Giornata mondiale della Pace

Sante messe ore 8.30 – 10.00 – 11.30 – 18.30

Domenica 6 Gennaio 2018

EPIFANIA DEL SIGNORE

Sante messe ore 8.30 – 10.00 – 11.30 – 18.30

Ore 11.30 nel cortile dell’Oratorio “ARRIVA PEDALANDO LA BEFANA”

con la collaborazione della ASS. Ciclistica Andriese.

La befana, in sella ad una bicicletta, consegnerà un piccolo dono a tutti i bambini presenti nel cortile dell’Oratorio Salesiano