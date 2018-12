Il Club Unesco a sostegno degli studenti meritevoli

Nella giornata odierna presso l’Istituto di Istruzione Superiore “G. Colasanto” l’ing. Giovanni Di Bari, presidente del Club per l’UNESCO di Andria, procederà alla consegna di borse di Studio costituite da libri di Testo a due ragazze meritevoli dell’Istituto appartenenti a famiglie meno abbienti.

«Queste borse di studio, - ha sottolineato l’ing. Di Bari-, istituite grazie ai fondi raccolti con uno spettacolo di beneficenza in vernacolo, hanno lo scopo di aiutare a garantire il diritto allo studio anche a quei ragazzi che, spesso per difficoltà familiari, sono sprovvisti di libri di testo.

La nostra associazione di volontariato promuove sul territorio gli ideali dell’UNESCO, l’ Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, che svolge la missione di promuovere la pace e la comprensione tra le nazioni con l'istruzione, la scienza, la cultura, la comunicazione e l'informazione.

Con questo modesto contributo anche il Club per l’UNESCO di Andria -, ha continuato l’ing. Di Bari -, vuol favorire l’educazione e la cultura quale fattore di sviluppo sociale anche per quei ragazzi che in questo periodo di diffuse difficoltà economiche, con grande sacrificio decidono di impegnarsi negli studi.