L'associazione dei Missionari incontra i cittadini in via R. Margherita

Come si celebra il Natale? Fra pochi giorni questa grande festa arriva. Quali sentimenti e quali gesti possono accogliere il grande "Dono della Vita" che da Dio abbiamo ricevuto?

Il clima di Natale è molto familiare, di Bontà, di amicizia: questi sono valori da non perdere, non negoziabili se vogliamo un mondo migliore di quello che fino ad oggi stiamo vivendo.

Non possiamo dirci cittadini di un mondo a colori se poi lasciamo decidere all'egoismo e alla paura del diverso, al consumismo i colori che devono dominare la nostra vita.

L'associazione dei Missionari, una giovane realtà andriese, invita tutti a visitare la casetta dell'amicizia che sarà allestita, oggi 22 dicembre in via Regina Margherita: «la tua visita potrà farci incontrare, confrontare ed incoraggiarci a percorrere il cammino verso quel Mondo di pace e giustizia che desideriamo tutti e che va ricercato in un cammino comune e un'accoglienza e rispetto di tutti. Potrai acquistare bellissimi oggetti dell artigianato africano del Kenya e contribuire ai progetti dei missionari comboniani. Ti aspettiamo».