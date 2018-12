Si è concluso nella giornata di ieri il percorso natalizio tenutosi durante tutto il mese di dicembre nella scuola dell’infanzia Lotti di Andria a cura delle docenti Monica Scamarcio, Nuccia Merra, Rosa Garbetta, Carla Coratella e Letizia Abbasciano.

Un mese intenso nel quale ogni settimana si sono tenuti laboratori con i genitori, i nonni e gli zii dei bambini della scuola. Gli adulti si sono immersi nel mondo della scuola in un clima natalizio di altri tempi e sono tornati "bambini" tra i bambini.

«All’interno della scuola - raccontano le docenti - è stato allestito un angolo della casa di Babbo Natale con camino, trenino dei sogni, tavolo imbandito, pacchi regalo giganti...il tutto sotto gli occhi meravigliati dei piccoli. Con gli adulti si è collaborato alla realizzazione di un oggettino natalizio in tema con la storia animata raccontata durante ogni laboratorio e questo ha fatto si che tutti, in un clima di serenità e gioia, abbiano apprezzato lo star bene insieme. Nel primo laboratorio il protagonista è stato un pupazzo di neve che ha sottolineato l’importanza della diversità come ricchezza, nel secondo vi è stata la scoperta di Nicola, uomo dal cuore grande diventato il tanto atteso Babbo Natale, nel terzo la protagonista è stata la Befana. Per concludere tale percorso è stato organizzato il giorno 17 dicembre l’open day durante il quale c’è stata una simpatica tombolata e le “porte aperte“ hanno permesso a dei “futuri” alunni di visitare la scuola.

Il giorno 20 dulcis in fundo un enorme successo ha avuto il mercatino della solidarietà allestito con oggettini realizzati da bambini, genitori e insegnanti, durante il quale sono stati raccolti fondi da destinare a famiglie bisognose e a comprare un gioco per il giardino della scuola.