"Puglia Imperiale - Stupor Mundi” assegna le sue prime onorificenze nella sua primissima edizione a pochi giorni dal Natale. Si è tenuto oggi, infatti, nell’incantevole cornice della sala multimediale di Castel del Monte, il premio assegnato a due personalità di spicco che hanno contribuito con il loro encomiabile operato alla valorizzazione massima del territorio pugliese e del suo patrimonio storico, artistico e culturale.

Molti gli attori in campo entusiasti di promuovere il premio: oltre alla Ass. culturale DivinApulia, il Comune di Andria - Assessorato alla Cultura e Turismo nella persona dell'avv.to Francesca Magliano, il MiBAC-Polo Museale della Puglia e il club per l’UNESCO nella persona dell'ing. Giovanni Di Bari.

Ispirato dall’umanesimo dell’imperatore svevo, il riconoscimento ha premiato nella categoria "Stupor Mundi" l’attore e produttore cinematografico Riccardo Scamarcio mentre nella categoria "Puer Apuliae" la compositrice e direttrice d'orchestra, il M° Federica Fornabaio.

L’obiettivo della manifestazione, così come evidenziato dalla presidente dell’ass. DivinApulia, Antonella Di Vietri, è quello di continuare nell'opera di divulgazione e di promozione di tutte le eccellenze territoriali, sulla scia del mecenatismo di gran pregio dello stesso Federico, precursore dello spirito ecumenico, che è stato un unicum nella platea dei grandi della storia.

«Frequento il castello da quando, appena ragazzino, venivo nella zona con il mio papà per andare a funghi – commenta Riccardo Scamarcio -. Sono cresciuto sotto i cieli meravigliosi che si possono scorgere da quassù. I cieli plumbei, violacei, la nebbia e i colori verdi, unici della Murgia, hanno segnato la mia adolescenza». Non nasconde il suo desiderio, in qualità di attore, di interpretare l'imperatore Federico II magari a teatro. Chissà. Ringrazia per il premio stupor Mundi a lui conferito e ringrazia doppiamente per aver ricevuto la benemerenza civica a cui tiene particolarmente. Nicola Giorgino legge la motivazione: «La civica amministrazione conferisce l'onorificenza della cittadinanza benemerita a Riccardo Scamarcio quale riconoscimento per gli elevati i meriti in campo artistico e il concreto impegno in iniziative di carattere sociale sempre esercitate con professionalità, con generosità ed umanità».

È, questo, il secondo caso in cui viene attribuita la benemerenza civica dopo l'assegnazione a S.E. Mons. Calabro. Giorgino spiega che l’idea di attribuire la benemerenza civica all’attore andriese nasce quando Fabio Fazio, durante la trasmissione in cui ospitava Scamarcio, con una telefonata in diretta scherzò col Sindaco a proposito della volontà dell'attore di ricevere un premio del genere e Scamarcio stesso manifestò con altrettanto entusiasmo la sua predisposizione a riceverlo.

Scamarcio ringrazia gli andriesi, il Sindaco e dedica il premio a suo papà recentemente scomparso: «Dedico questo riconoscimento all’uomo che mi ha insegnato il principio dell'onestà del coraggio e della giustizia. A Emilio».

A Federica Fornabaio è andata la sezione più giovane del premio, ovvero “Puer Apuliae”. «Ringrazio Andria per questo importante riconoscimento e per il contesto in cui mi viene consegnato. Castel del Monte ben si presta a manifestazioni di carattere musicale. Per me è importante trasmettere non solo note. Voglio che la musica non sia solo ascoltata ma recepita. È interessante per me sentire che tipo di immagini susciti in altre persone. L'importante è che ognuno ci vede qualcosa che non sia solo musica ascoltata»

Riceve il premio, si dice estremamente contenta di essere insignita di questa onorificenza in un luogo fantastico che ben si presta anche alla musica. Sogna di comporre colonne sonore per il cinema e a tal proposito Scamarcio le rivolge i complimenti. Chissà che nel futuro ci sia anche una collaborazione tra i due. Noi tifiamo per loro e per tutti quelli che tengono alto il nome della nostra città, in Italia e nel mondo.