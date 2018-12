“Il Compleanno di Federico II” nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia

Madame e Messeri arriva l’Imperatore! - Un Villaggio medievale in festa per il compleanno di Federico II: il Parco Nazionale dell’Alta Murgia, con la Regione Puglia, il Comune di Andria, il GAL Città di Castel del Monte e il Polo Museale della Puglia, patrocina “Il Compleanno di Federico II”.



L’evento, organizzato dal Parco Turistico Federiciano “L’Altro Villaggio” con l’associazione Puglia Federiciana”, si terrà domani a partire dalle ore 9.30 nel parco de "L'Altro Villaggio" a Castel del Monte, in occasione dell’824° anniversario della nascita di Federico II, “Stupor Mundi”.



Oltre 200 figuranti porteranno i visitatori, da mattina a sera in un villaggio medievale in festa tra tamburi, chiarine e bandiere, accampamenti, battagliole, giostre a cavallo, musici, danze, saltimbanchi, giochi e banchi didattici.



«Tutti invitati alla corte di Federico II – commenta il Presidente Vicario del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, Cesare Troia – festeggiamo il suo compleanno nell’ottica della promozione e della conservazione di un territorio millenario ricco di storia cultura e biodiversità in un giorno in cui mettere l’anima ad un corpo meraviglioso come Castel del Monte».



L’Imperatore da Castel del Monte scenderà a valle, nel Parco, per una festa senza eguali: un intreccio tra storia e leggenda che offre una trama sociale all’evento culturale e storico per la speciale partecipazione alle attività di spettacolo/intrattenimento dei ragazzi disabili degli Istituti dei Padri trinitari di Andria, Venosa e Bernalda.