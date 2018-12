Al via oggi il presepe vivente nella valle di Santa Margherita

Tutto pronto per la rappresentazione del presepe vivente "Notte di Luce" allestito nella incantevole valle di S. Margherita presso la Basilica di S. Maria dei Miracoli di Andria.

Organizzato dall'Associazione Madonna dei Miracoli con la partecipazione dei giovani della Parrocchia Madonna della Grazia di Andria, il presepe quest'anno giunge alla sua X edizione. Una tappa importante per un presepe che con gli anni è cresciuto in termini di figuranti e di visitatori.

Oggi si terrà la prima delle rappresentazioni in programma anche nelle giornate del 29 e 30 dicembre 2018, e 5-6 gennaio 2019 a partire dalle ore 17.00 sino alle ore 20.30.

Si ricorda che il Presepe Vivente rientra nella rete dei Presepe "Viventi di Puglia".

Il presepe si svolge nell'incantevole scenario caratterizzato da cavità naturali in tufo e pietra, che secoli addietro erano attraversati dal leggendario torrente “Aveldium Flumen”, luogo che fu scelto da alcuni monaci basiliani come rifugio dalle persecuzioni iconoclaste del vicino oriente. Il Santuario della Madonna dei Miracoli, ricordiamo, costituisce con il Santuario di S. Michele Arcangelo e la Basilica di San Nicola di Bari, la piccola via Francigena della Puglia.



A caratterizzare il presepe vivente "Notte di Luce" sono le varie "scene" che dall'ingresso, sino alla grotta in cui è rappresentata la natività, si snodano in un percorso suggestivo fatto di rara bellezza.