″Natale insieme″, proseguono gli appuntamenti

Si chiuderanno il 2 gennaio le votazioni on line per il Concorso “Presepi in Piazza” ed il Concorso “Presepi in Piazza Social”. Dopo la scadenza del termine la commissione, il 3 gennaio, visiterà i presepi più votati. Organizzazione a cura della Pro-Loco.

Nei giorni 5 e 6 gennaio 2019 poi si ripeterà il Presepe Vivente presso la Lama di S. Margherita della Basilica Santuario Madonna dei Miracoli – dalle ore 17,00 alle ore 21,00 – a cura dell’Associazione S. Maria dei Miracoli.

Sempre domenica 6 gennaio 2019, seconda edizione del Gran Galà dell’Epifania – Evento di Musica e Spettacolo di beneficenza presso il Palasport, ore 9,30-12,30 festa e animazione per i bambini con befana, ore 18,30 apertura cancelli, inizio spettacolo Gran Galà dalle ore 19,00 – 24,00 con il “Coro Note Lilla” (ospite d’onore Piero De Lucia direttamente da Mudù) a cura del cantante Nicola Civita e l’Associazione Orizzonti – Info 327/8640678

Ancora domenica 6 gennaio 2019 Esposizione Auto d’epoca dalle ore 10,00 alle ore 21,00 su via Regina Margherita, angolo viale Crispi, a cura del Club Storie e motori Federiciani

Poi lunedì 8 gennaio 2019 Lotteria della Befana ore 11,00 Scuola G. Verdi – a cura dell’Istututo Comprensivo Verdi – Cafaro.

Il 12 gennaio 2019 ancora “Lettera a Gesù Bambino” premiazione ore 19,00 – Santuario Santa Maria dei Miracoli – Concorso per alunni delle scuole primarie e secondarie – Associazione Madonna dei Miracoli.