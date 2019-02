VII Giornata Nazionale del Dialetto e delle Lingue Locali​, oggi eventi con la Pro Loco

La Pro Loco di Andria celebra la VII Giornata Nazionale del Dialetto e delle Lingue Locali: l'appuntamento è fissato questa sera alle ore 18.30 presso il Teatro Parrocchia San Francesco in via Arco Piciocco.

Insieme al Club d’Argento e alla Parrocchia Madonna di Pompei sarà omaggiato il dialetto andriese con la messa in scena di rappresentazioni teatrali intitolate “La ptrscioit”, “U scarpoir scrvoin” e “L’inveit a u matrmonij”. A seguire, si svolgerà la premiazione del XX edizione del concorso “Presepi in Piazza” e della II edizione del concorso “Presepi in Piazza social”.

Ingresso gratuito.