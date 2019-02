Quel giorno mbà Culein si alzò presto, come al solito. Siccome faceva freddo si alzò anche la moglie, cumà Sabbell, per preparargli la colazione calda: velocemente accese il fuoco con i tizzoni ancora caldi dalle sera precedente e mise a cucinare “l pmmddiur d la cocch” (pomodori al filo) con “nu bell diavlicch”. Il marito affettò il pane di 4 giorni prima e si misero a tavola tutti e due. Alle 5 mbà Culein era pronto per andare a lavorare: legò la zappa alla bicicletta e partì pedalando veloce per riscaldarsi. Arrivato al calvario preferì scendere perché la salita era ripida per le sue gambe. Fatta la salita riprese a pedalare. Il terreno era a San Frangisc, poco oltre la Madonna dei Miracoli verso Barletta. Il terreno non era suo: era un piccolo appezzamento di un proprietario che lo chiamava solo quando aveva bisogno di mettere a dimora le barbatelle, operazione che a mbà Culein riusciva quasi sempre bene.



Era solo quella mattina a lavorare: con le braccia alzava e abbassava la zappa ma con il pensiero andava avanti e dietro. Fare una giornata con la zappa era pesante e mbà Culein quel giorno doveva “scatnè”: con la zappa a punta rettangolare (atta a tagliare meglio la terra) doveva andare a fondo per preparare il terreno a ricevere le barbatelle. Per la verità il lavoro gli era stato commissionato dall’anno precedente. Infatti al momento della puta del vigneto il Nostro aveva fatto piccoli fasci di sarmind (tralci di una quarantina di cm) e li aveva messi in un tino colmo d’acqua per una settimana abbondante, quindi queste talee erano state sistemate in un pezzo di terreno predisposto ad hoc (r’ardd) e qui diventarono barbatelle.

Zappava con rabbia mbà Culein perché pensava alla vita grama che gli era capitata, una vita di stenti in un “monolocale” della zona di san Nicola a 2 metri sotto il livello della strada: con la moglie e quattro figli dovevano arrangiarsi in qualche modo, scacciando sempre lo spettro che gli aveva messo davanti il padre. Sin da quando era piccolo gli raccontava di quel vicino di casa che faceva una vita miserevole. Un giorno il padrone di casa (si fa per dire) gli notificò lo sfratto. Era il momento in cui la moglie era a letto con la febbre e i figli piangevano per il pane. Implorò in ginocchio che fosse almeno rimandata la esecuzione ma il padrone fu irremovibile (la pietà è inversamente proporzionale alla ricchezza, molto spesso). Impotente e umiliato nella sua dignità davanti ai figli e alla moglie, l’uomo si allontanò da casa e a piedi si diresse verso la Colonia Agricola: sapeva che lì vicino c’era una cisterna. Quali pensieri possono aver attraversato la sua mente in quella lunga “passeggiata” è difficile anche immaginarli. Chissà che passando davanti alla edicola con i segni della croce non abbia avuto un momento di invidia: Tu almeno hai avuto uno che ti ha aiutato a portarla la croce.

La mente girava come un mulinello e toglieva il fiato: voleva vivere eppure desiderava morire. Se solo ci fermassimo a pensare alle conseguenze che può avere in un altro anche l’esercizio freddo di un diritto!Non hai la carta, esci fuori. E a Jerry gli restano pochi secondi per decidere se prendere il primo treno che passa da Tortona o buttarcisi sotto. E dire che sulla terra siamo tutti forestieri. Il nostro uomo fu visto entrare nel santuario della Madonna dei Miracoli. Il contenuto della sua preghiera non lo sapremo mai. Quante volte aveva pregato quella Madonna l’ultimo sabato di agosto quando passava davanti a casa. Cosa Le avrà detto quel giorno?. Il fatto certo è che subito dopo si buttò nella cisterna e non riemerse più. Se ne parlò per qualche giorno, poi…. altro giro altra corsa. Dei poveri non ci si ricorda mai il nome. Quale progetto di vita si era fatto quel bambino con la pagella cucita nei pantaloni, quali speranze la mamma aveva riposto mentre cuciva perché non si perdesse quel suo lasciapassare? Se noi siamo uomini!

Questo episodio aveva colpito molto mbà Culein al punto che quando era costretto a passare davanti alla colonia agricola girava la testa sempre dall’altra parte perché gli veniva sempre la tentazione di ripetere il gesto. Lo soccorreva il pensiero dei figli: se io mi tolgo via che succede a loro? E tuttavia non si dava pace: come, con i tanti palazzi vuoti che stanno nel centro storico, “propr cdd ieus abbsgnoiv a u pripitarie?” (proprio quel sottano serviva al proprietario) e pensava a u ieussiue, dove non c’era lo spazio nemmeno per i bambini. Erano passati anni da quel racconto del padre ma per i braccianti andriesi nulla cambiava ancora nonostante la fine del regime, nonostante la guerra.

Come è lento il cambiamento per i poveri. Anche perché a volte si vogliono mantenere poveri in modo da avere a disposizione sempre una massa per riempiere le piazze, magari anche con qualche piccola mancia mortificante. Mbà Culein ne aveva viste tante nei suoi quarant’anni eppure non chiedeva niente a nessuno, voleva solo lavorare perché solo con il lavoro s” put assoie da u ieus”. Ma il lavoro non ce n’era perché i proprietari preferivano tenere incolti i terreni anziché farli produrre e aumentare il tenore di vita di tutti. Lui si era specializzato nella coltivazione della vigna, ma erano pochi ad affidargli qualche lavoretto. Andava ogni sera “mmezz a la catium” con la speranza nel cuore. Inutilmente.

Il 31 gennaio anche quell’anno venne la festa di san Ciro e, come di consueto, tutto il vicinato si riunì intorno al fuoco acceso nello slargo vicino a casa sua. Molto chiasso. Mbà Culein lasciò che la moglie e i figli partecipassero al “rito” mentre lui si faceva riscaldare solo soletto vicino alla frasceir della casa. Muto inseguendo i suoi pensieri, le sue paure. Le malattie sembra che arrivino all’improvviso. In realtà spesso mandano segnali che noi non ascoltiamo. Anche quel viso giovane ancora ma già scaldato dal sole mandava segnali di inquietudine.

Ma la possibile fortuna quel giorno sembrò bussare alla sua porta. Un partecipante alla festa del fuoco si avvicinò alla moglie e le disse che aveva letto un manifesto nel quale si diceva che c’era la possibilità di andare a lavorare in Argentina: vogliono proprio persone esperte nella lavorazione della vigna. La moglie si precipitò a chiamare il marito, il quale si avvicinò al compare per farsi spiegare la cosa. Ma questi non seppe aggiungere altro. La notte mbà Culeine la moglie la passano in bianco: “crrò namma scioie da doue?” Chiedeva sempre il marito sottovoce per non svegliare i piccoli che dormivano loro accanto. La moglie cercava di trovare tutte le scuse per resistere alla tentazione. Ma lui ripeteva sempre la stessa domanda. Alla fine decisero di andare alla Comunità Braccianti per chiedere spiegazioni.

Qui il dirigente fu generoso nelle risposte: le famiglie prima saranno trattate da salariati, poi avranno una quota di partecipazione nell’azienda. Intanto tutti avrebbero avuto una casa colonica di tre stanze più servizi e un appezzamento di terreno per l’orto familiare. Dopo un breve consulto tra marito e moglie si decisero a fare la domanda, se accolta avrebbero avuto il tempo per ripensarci. Compilato il modulo ecco il dramma: metti la firma qui, disse il funzionario. “Nan sacc frmè, avast la crauc?” Rispose il poveretto. Mi spiace, riprese il dirigente, ma a questo bando non sono ammessi analfabeti. E’ scritto anche sul manifesto.

Mbà Culein: “u pavriddnasc i mour pavridd”. Nel tentativo di consolarlo il dirigente replicò: “naun, combà, quann mroim soim tutt uguoil”. Poi chiese perché da noi non ci fossero queste offerte. Il dirigente chiese se era disposto a spostarsi sulla Murgia nelle case della riforma fondiaria. Mbà Culeindisse: c stè la cois c staich piur ioie” (se sta la casa ci sto anch’io. Poi il dirigente diede appuntamento al pover’uomo alla settimana successiva. Puntuale tornò il lunedì successivo e rischiò una cocente delusione perché l’appezzamento proposto non consentiva la coltivazione della vite, unico mestiere che sapeva fare. Ci sfrtiun, disse alla moglie, è “meggh c ve a sndoie a Mariett d’Ortanouv”. E si finì con un po' di buonumore, anche perché il dirigente non sapeva chi fosse questa Marietta, nonostante a quei tempi fosse molto popolare. Fu il buon umore a suggerire al dirigente: si è liberato un villino alla Moschella (borgata a 15 km da Cerignola). Dottò, disse mbà Culein, nan saccadiàià, c poss chiandè r barbatell vaich adià vù sgnrei (non so dov’è, basta che posso piantare le barbatelle). Affare fatto. I tempi per la pratica, utile anche a raccogliere le poche masserizie e via per una nuova avventura. Alla Moschella si trovò bene, altre alla vigna cominciò a seminare il grano, vicino all’Ofanto faceva l’orto per la famiglia. I figli erano piccoli e si adattarono facilmente. Ora in quel villino vive uno della terza generazione di mbà Culein.

Ogni tanto la domenica mbà Culein tornava ad Andria con il pullman che collegava Cerignola con Canosa e Andria e quando tornava era un fiume in piena a raccontare questo nuovo mondo dove lui si sentiva “padrone” e non doveva chiedere niente a nessuno. Quando don Riccardo Zingaro andava la domenica per la messa si fermava nel villino di mbà Culein per un bicchierino di rosolio fatto dalla moglie.

“La vita costringe a prigioni diverse – a durezze che come zavorra affondano la nave.- Appena un po' di ossigeno alleggerisce il peso – si sale verso l’aria, la luce, il sole e si torna a gioire, a vivere, a sperare.-Dentro ogni corpo l’anima torna giovane” (Ezia Schiavone, poesie scelte). L’uomo che tende la mano senza chiedere chi sei, da dove vieni, cosa vuoi è l’ossigeno della vita.