Una serata all'insegna della cultura e dell'amicizia, quella celebrata sabato scorso presso Persepolis e organizzata da "Le Amiche per le Amiche" insieme al Club Unesco e al CIF, pre presentare il libro "Festa al trullo" di Chicca Maralfa. Ne dà notizia l'Ass. alla Cultura e al Turismo, avv. Francesca Magliano:

«Un sabato di gioia, di condivisione, di cultura ha pervaso la città, che ha dimostrato di essere pronta per diventare un punto di riferimento culturale del territorio, grazie alle “ belle persone in rete”. Peraltro, non ci si può improvvisare per quello che non si è. L’indole alla condivisione, allo scambio culturale, a fare “ rete”, si manifesta spontaneamente senza forzature. Il risultato è il nascere di un’idea comune di “cultura “, di “turismo”; un’idea che si costruisce e non s’impone. Ieri sono stata orgogliosa di condividere una bella serata con amici propositivi e positivi. Le Amiche per le Amiche, Club Unesco e CIF insieme, per una serata ricca di spunti, non capita tutti i giorni.

La presentazione di Festa al Trullo, con Chicca Maralfa è stata l’occasione per respirare l’accoglienza del “ caffè culturale” di un tempo grazie a Persepolis e Giorgia Di Renzo; per parlare anche della difficoltà nel dover bilanciare il turismo selvaggio con la tutela del patrimonio di usi e costumi pugliesi; per apprezzare il nostri artigiano con il maestro andriese dei “ trulli”, Vito Grumo; per degustare i vini della Strada dei vini doc Castel del Monte».