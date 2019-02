Etica e Politica: frattura insanabile? Lectio magistralis del prof. Rocco D’Ambrosio

Etica Versus Politica o Etica & Politica? Questo il tema del Seminario promosso dal Forum di Formazione all’Impegno Sociale e Politico di Andria, durante il quale interverrà il prof. don Rocco D’Ambrosio, ordinario di Filosofia Politica presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma.

In un tempo in cui molti considerano l’etica politica una riflessione limitata, incapace di dare risposte efficaci al corso degli eventi storici, e in una situazione istituzionale e politica in cui l’Etica ha perso la ragione d’esistere, il Forum torna a interrogarsi sul perché l’etica, in particolare quella politica, è stata ridotta a scienza minore. Etica politica, intesa non solo come l’insieme delle ricette morali, ma come riflessione sulla natura umana, considerata nella sua relazione con gli altri. L’etica non può condizionare i processi politici e istituzionali, ma deve condizionare la capacità relazionale delle persone che vivono la pólis, la città. La scarsa considerazione dell’uomo, in quanto persona, ha fortemente contribuito a ridurre la politica a mera tecnica del potere e dei processi istituzionali, soprattutto con l’avvento dei populismi, in Occidente.

L’obiettivo dunque, è quello di riscoprire l’Etica Politica e la relazione imprescindibile con la Politica, elemento fondamentale per risolvere le questioni nel rispetto della dignità umana e nella difesa dell’uomo dai soprusi, ingiustizie e iniquità.

Il prof. D’Ambrosio, prete della diocesi di Bari-Bitonto è anche docente di Etica della Pubblica Amministrazione presso il Dipartimento per le politiche del personale dell’Amministrazione del Ministero dell’Interno e si occupa di formazione all’impegno sociale, politico e nel mondo del lavoro, collaborando con diverse istituzioni, a livello locale e nazionale. Giornalista pubblicista, dirige il periodico di cultura e politica “Cercasi un fine” ed è direttore scientifico delle Scuole di Formazione Socio-Politica di Cercasi un Fine, presenti in diverse parti d’Italia. Ha pubblicato diversi saggi sui temi politici, tra gli ultimi: Come pensano e agiscono le istituzioni (2011), Ce la farà Francesco? La sfida della riforma ecclesiale (2016), tradotto in spagnolo, portoghese e inglese, La corruzione: attori e trame (2018) con F. Giannella.

L’incontro, che si terrà venerdì 8 febbraio, ore 19.30, presso l’Oratorio Salesiano di Andria (Corso Cavour), è promosso dal Forum di Formazione all’Impegno Sociale e Politico di Andria, in collaborazione con la Biblioteca diocesana “S. Tommaso d’Aquino”, l’Azione Cattolica, il Meic e l’Ufficio diocesano di Pastorale Sociale e del Lavoro e si colloca all’interno del percorso di formazione socio-politica 2018/2019 “ZoOn PolitikOn – Accendi il tuo impegno”.