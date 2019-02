San Valentino, festa degli innamorati: ditelo con una poesia...

Anche quest'anno si celebra oggi la festa più romantica dell'anno: San Valentino. Fiori, cioccolatini, pranzi e cenette intime, ce n'è per tutti i gusti. Ma l'idea più originale è quella intitolata "Atti d'amore", organizzata dalla Comunità poetica di Andria.

Sulla scia dell'iniziativa "Assalto alla poesia" ideata e lanciata dal poeta e paesologo Franco Arminio lo scorso 15 settembre, ad Andria infatti si è costituito un nucleo di persone, una comunità poetica che crede nella poesia come linguaggio capace di ristabilire intrecci sociali.

Nei giorni scorsi gli appartenenti alla comunità poetica sono stati invitati a celebrare l'amore compiendo ATTI D'AMORE e di cura verso un nuovo Umanesimo con queste istruzioni:

«- Scrivi una lettera o una poesia per celebrare l'amore in tutte le sue forme.



- Scegli a chi destinarla (ai tuoi cari, alla città, alle tue passioni, a un amico/a o a chiunque senti di amare)

- In fondo alla lettera deve essere obbligatoriamente riportata la seguente dicitura:

“ATTI D'AMORE -Comunità poetica- Andria.

Comunità poetica é un gruppo nato col desiderio di mettere in relazione persone, idee e luoghi sensibili, scegliendo la poesia come ricerca della bellezza e affermazione dell'umanità.

Se ti fa piacere rispondere o lasciare un commento alla lettera ricevuta scrivi a andriaxassaltoaalapoesia@g mail.com, oppure consegnala presso la libreria 'Persepolis’ (via Bovio,81)”.

- Stampa o riscrivi il testo su carta (bianca o colorata, con o senza busta) e fanne almeno 5 copie.

- Ciascuna lettera va imbucata nella cassetta postale degli abitanti della strada in cui vivi, entro la mezzanotte del 13 febbraio.

P.S. Ricordati di inviare il testo della tua lettera all'indirizzo e-mail: andriaxassaltoallapoesia@g mail.com.

Questo gesto inaspettato contribuirà a donare felicità a chi riceverà la tua attenzione».

Oggi dunque molti andriesi scopriranno una sorpresa nella loro buca delle lettere. Una sorpresa dal retrogusto nostalgico, un po' vintage, ma che sarà sicuramente gradita e servirà a diffondere amore nel giorno più "rosa" del calendario degli innamorati.