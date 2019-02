“Castel del Monte – la storia e il mito”, Ambruoso presenta il suo ultimo volume

Sabato 9 marzo 2019, alle ore 10.30, presso la sala multimediale di Castel del Monte si terrà la presentazione del testo di Massimiliano Ambruoso dal titolo “Castel del Monte – la storia e il mito”, edito da Edipuglia (2018) nell’ambito della collana di studi storici Mediterranea.

Nel volume l’autore prova a dare una risposta scientificamente corretta ai numerosi interrogativi sorti nel tempo attorno alla celebre costruzione federiciana. Perché fu realizzato con pianta ottagonale? Quale era la sua funzione? Era un semplice castello difensivo od uno scrigno esoterico? O addirittura un tempio per la cura del corpo?

La presentazione del libro è organizzata da Nova Apulia, società concessionaria del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali per la gestione integrata dei servizi nei Castelli e nei Musei statali in Puglia, in collaborazione con l’Associazione del Centro Studi Normanno-Svevi.

Prenderanno parte alla manifestazione la direttrice di Castel del Monte, dott.ssa Elena Saponaro, il presidente dell’Associazione del Centro Studi Normanno-Svevi, Francesco Violante, oltre che all’autore, Massimiliano Ambruoso.

La manifestazione è aperta alle scolaresche ed a chiunque sia interessato alla storia del castello con prenotazione obbligatoria sia per la presentazione del libro che per la visita guidata.

Info e prenotazioni: 388.3026000, casteldelmonte@novaapulia.it.