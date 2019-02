Nuovo appuntamento per il WordPress Meetup Andria, giovedì 21 febbraio presso il coworking Officina San Domenico. Per questo nuovo appuntamento la community andriese si riunisce per condividere le proprie conoscenze. Per l’occasione, grazie a Mina Allegretta, conosceremo meglio la piattaforma GitHub (e dunque di Git). GitHub infatti è un servizio pubblico di gestione del codice sorgente basato sul sistema Git, inventato da Linus Torvalds anima e per anni programmatore di Linux. A svelarci tutti i segreti della piattaforma sarà Mina Allegretta, studentessa di Ingegneria Informatica, attivissima nel gruppo di traduzione (polyglots) della community WordPress, nonchè GTE (Global Traslation Editor). Recentemente ha contribuito al progetto BulkRejectGP. Oltre ad aver partecipato a diversi WordCamp italiani come volontaria, nel 2019 sarà tra gli organizer del Word Camp Bari 2019.

Non perdiamo l’occasione per ringraziare sin da subito tutta gente appassionata, piena idee e vogliosa di collaborare alla crescita di un progetto open source, quale WordPress, che si avvicina ogni giorno alla community. Questo ci riempie d’orgoglio e ci fornisce ulteriori stimoli per andare avanti e continuare in questo percorso di costante crescita della community.

Come sempre l’ingresso è gratuito e aperto a tutti, è gradita la registrazione.

Line up evento:

18:30 / 18:45: Benvenuto e presentazione

18:45 / 19:15: Mina Allegretta – Chi ha paura di GitHub? Conosciamolo meglio!

19:15 / 20:00: Q&A con Mina Allegretta

20:00 / Closing: Networking nel Caffè dell’Officina San Domenico

Il WordPress Meetup Andria è un evento gratuito con cadenza mensile con tema principale WordPress e ciò che riguarda l’Open Source, tutti sono ben accetti: developer, designer, imprenditori, fotografi, blogger, principianti o curiosi…