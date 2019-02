Quel giorno accadde qualcosa che segnerà la storia di Andria e non solo. Era un fatto privato ma dal significato sociale straordinario. In una sala privata al piano terra di un palazzotto nei pressi di Sant’Agostino un gruppo di giovani si riunì per una festa da ballo. Erano tutti parenti e amici e quello che stavano facendo era un ritrovo allegro. Era la domenica di carnevale del 5 marzo 1946. La festa per la verità era stata programmata per il martedì di carnevale, fu anticipata alla domenica perché nuvoloni neri si aggiravano sulla città. La guerra era finita da qualche mese ma la tranquillità in città era ancora un sogno. La violenza caratterizzava i rapporti sociali. Finita la guerra mondiale, Andria si trovava a combatterne un’altra ancora più pericolosa perché poteva diventare fratricida. Le ragazze avevano ancora paura di uscire di casa e soprattutto erano sospettose dei ragazzi. Da anni le feste private o pubbliche erano di fatto bandite. Erano vietati gli assembramenti.



Ma Francesco e i suoi amici volevano rompere quella patina di paura che caratterizzava la vita pubblica. E non era solo il regolamento di conti verso le vecchie gerarchie fasciste (non si sapeva ancora l’assetto definitivo delle istituzioni essendo vicino il referendum); nemmeno la lotta che si annunciava sanguinosa tra gli agrari, che non volevano perdere i privilegi, e i braccianti che pretendevano una qualche forma di diritto; quanto ancora la mentalità restia della nostra gente ad una vita sociale appena decente.

Nell’organizzare la festa Francesco dovette combattere contro i suoi genitori (la festa non avvenne in casa ma in un ambiente-deposito al piano terra) e con i genitori soprattutto delle ragazze, restii a lasciar andare le figlie alla festa. L’idea di andare mascherati fu scartata subito perché la reazione fu negativa. L’assicurazione che non ci sarebbero stati estranei fu fondamentale per convincere, anche se non tutti, e quelle che accettarono di parteciparvi ebbero l’ordine di farsi accompagnare da un fratello o una sorella, con il compito di vigilare sulla incolumità e integrità. Si cercò un vecchio giradischi inutilmente. Qualcuno l’aveva ma senza puntina e in giro allora non se ne trovavano. Si rimediò con un barbiere che aveva dimestichezza con la fisarmonica. Per le focacce e i dolci avrebbero provveduto le ragazze mentre ai maschi rimaneva l’onere del vino e bevande varie. La festa andò bene, almeno a sentire i commenti: “da quanto tempo non stringevo una ragazza”, diceva qualcuno dei maschi; “fa un certo effetto appoggiarsi a un uomo”, diceva euforica qualche ragazza. In realtà la musica della fisarmonica non favoriva il corpo a corpo, tuttavia ogni tanto qualche buontempone improvvisava una canzone a cappella e il lento era servito. Per i fratelli e sorelle di accompagnamento fu provvidenziale il buffet allestito nello stanzino vicino: impegnati a mangiare dimenticarono la loro missione.

Fu una fortuna averla anticipata alla domenica, perché già la sera nella zona di sant’Angelo si sentirono diversi scoppi di fucile. Furono quei rumori a richiamare alla realtà i ragazzi che avevano voglia di ritorno alla normalità. Tanti anni di compressione militaresca e militare avevano tolto ogni gusto alla vita. Francesco e gli amici con quella festa volevano soprattutto rompere con il passato. Ma questa rottura, sia pure simbolica come può esserlo una festa, non era ancora possibile perché nel frattempo si era rotto un patto sociale antico di secoli, un patto da alcuni imposto e da altri subito. La forza del potere degli agrari aveva imposto condizioni stringenti al lavoro dei braccianti condannati a fatiche disumane e a salari di fame, il tutto gravato dal potere dei primi che disponevano liberamente delle loro ricchezze ed erano in grado di scegliere chi doveva lavorare o meno, chi di conseguenza doveva vivere oppure sprofondare nella miseria con la propria famiglia.

Sentiti gli scoppi Francesco e gli amici decisero di mettere fine alla festa. Sorgeva a questo punto il problema di accompagnare le ragazze. Per fortuna chi aveva sentito gli spari si era mosso immediatamente da casa per andare a prendere le figlie. Per le ragazze rimaste si organizzarono i gruppi per il rientro con i ragazzi a fare da guardia del corpo alle fanciulle. Assolta senza grossi problemi questa incombenza i ragazzi si ritrovarono tutti abbasc alla Chiavòir, perché da quelle parti si erano sentiti gli scoppi.

Mentre erano intenti a discutere, anche interrogando qualcuno che si affacciava sull’uscio o al balcone per avere informazioni sull’accaduto ecco sbucare da via Pomponio Madia un gruppo di persone che, visto i ragazzi, si avvicinò ad essi per chiedere anche loro informazioni. Tra i nuovi arrivati si fece subito notare un sacerdote: era don Riccardo Losito, scortato da un gruppo di Azione cattolica che si aggirava per le strade per capire quello che stava succedendo. Confabulando tutti insieme don Riccardo invitò i ragazzi a tornare a casa perché poteva essere pericoloso stare in giro visto che si era fatto tardi e raccomandò a tutti di stare calmi, di non accettare provocazioni, soprattutto l’indomani quando erano previste manifestazioni, scioperi e forse anche qualche comizio. Non si sapeva ancora nulla di preciso ma si vociferava dell’arrivo di Di Vittorio, il capo della CGIL. Qualcuno chiese perché il vescovo mons. Di Donna non interveniva per mettere pace e don Riccardo spiegò che il vescovo era impegnato su due fronti: con il Padreterno con la preghiera e con le autorità con i consigli di pacificazione.

Il giorno dopo in pratica nessuno andò a lavorare di quelli che andavano in campagna anche perché si era sparsa la voce che c’erano i posti di blocco. Dei ragazzi solo gli artigiani si avviarono alle loro botteghe ma senza tanta voglia di lavorare per due ragioni: la prima perché intenti a commentare quello che stava accadendo, la seconda perché il loro pensiero preminente era per le ragazze conosciute la sera precedente. Francesco, che faceva il garzone in un salone da barba, fu particolarmente fortunato perché il lunedì l’esercizio era chiuso. La maggior parte dei barbieri dopo la guerra aveva ripreso la consuetudine di trastullarsi con qualche strumento musicale (la perizia in questa arte era la premessa per cospicui guadagni: infatti cominciavano a riprendere i matrimoni e questi musicanti erano invitati sia per cantare l’Ave Maria in chiesa sia per allietare la serata in casa. In chiesa si facevano accompagnare da un cantante: l’Ave Maria aggiungeva solennità al matrimonio).

Francesco quella mattina pensò bene di andare a fare una verifica: la sera precedente era riuscito a farsi dare l’indirizzo da una ragazza e aveva voglia di rivederla. Se lei si affacciava ogni tanto sarebbe stato il segnale che non lo aveva dimenticato. Stette oltre mezz’ora all’angolo della via tenendo sotto controllo tutta la strada. Quando stava per stancarsi il fato volle premiare la sua audacia. Una donna stava ritirandosi dalla fontana con una quartoir piena di acqua. Francesco pensò che doveva abitare nelle vicinanze e si prestò subito a darle una mano, cosa che la signora gradì non poco.

Giunti alla casa mentre la signora cercava di ringraziarlo Francesco osò una domanda: “abita una certa Filomena da queste parti?”

“Si - disse subito la signora - è mia nipote. Perché la cerchi?” Chiese a sua volta. E Francesco si aprì raccontando che aveva ballato con lei la sera precedente e gli sarebbe piaciuto rivederla. Non richiesta la donna si prodigò in elogi verso la nipote e concluse: “Piur sgnrei m poir nu uagnaun aggarboit, t voggh aitè. Aspitt nout picc mbond a u pizz”. Il ragazzo obbedì e si mise in attesa all’angolo della strada. La signora immediatamente andò alla casa della nipote e disse: “Flumè m vinn a dè na moin ch’egghia vltè u matarazz?” La nipote lasciò di ricamare e seguì la zia. Una volta fuori la zia le disse: “tramind nnand”. Filomena alzò lo sguardo e vide Francesco. La zia si accorse subito che anche lei era interessata al ragazzo: un sorriso straripante illuminò il viso della nipote. Anche Francesco sorrise e tutto finì li. Infatti Francesco era tentato di aspettare per rivederla ma il fato fa spesso i favori a metà. Mentre stava aspettando passa un amico: anche lui era stato al ballo, anche lui era da quelle parti per rintracciare un’altra ragazza. Aveva sentito che c’era un assembramento in piazza municipio e si stava recando lì per vedere quello che succedeva. Francesco non ebbe il coraggio per dirgli che egli era lì per altre ragioni e si accodò, ma mentre correvano verso piazza Municipio tutti e due si confidarono che il ritrovarsi da quelle parti era la conseguenza della festa del giorno precedente. Ecco, per alcuni di loro quella festa segnò comunque un cambiamento.

A piazza municipio la folla rumoreggiava, ogni tanto le urla salivano di tono. Francesco e l’amico si fermarono sul terrazzino prospiciente la strada su via Mura san Francesco: era il punto strategico per guardare e nello stesso tempo avere a disposizione una via di fuga. Erano cominciate le 48 ore più difficili dell’Andria democratica.

Francesco disse all’amico: “l zappatiur haun rasciaun, scioim a dè na moin”. “Naun - disse l’amico - aspttoim, doue nan sapoim cumà vè a spccè”. E commentavano tra loro gli accadimenti anche con altri uomini presenti chiedendosi quando Andria sarebbe tornata alla normalità.

Intanto dall’altro lato della piazza nella saletta all’interno del balcone di una palazzina quattro signorine anziane, che vivevano in modo francescano pur disponendo di una qualche ricchezza che spesso devolvevano ad opere di bene, si aggiravano spaurite con il Rosario in mano. Ogni tanto guardavano la piazza e, osservando quelle facce incattivite, pregavano perché nei cuori degli uomini sorgessero sentimenti buoni.

A qualche decina di metri dalla piazza i comunisti erano riuniti per decidere il da farsi: alcuni volevano scatenare subito la rivoluzione anche violenta, altri invece erano del parere di aspettare l’arrivo di Di Vittorio che era stato annunciato come imminente. Per fortuna prevalsero i moderati. Un valore anche giusto se non si misura con la realtà può rivelarsi trappola mortale. Tuttavia i violenti non erano stati sconfitti e, proprio questi, finita la riunione, si diressero verso piazza municipio.

In piazza Catuma il Vescovo mons. Di Donna alternava momenti di solitudine davanti al Tabernacolo della sua cappella privata ad incontri con sacerdoti e laici: a tutti raccomandava la calma, mentre alcuni giovani di Azione Cattolica facevano la spola tra la piazza e il palazzo vescovile per raccogliere e portare informazioni utili a valutare la situazione.

Il cielo osservava guardingo e accigliato dall’alto minacciando la pioggia. Erano le donne soprattutto a pregare che piovesse in modo che gli uomini tornassero a casa. Intanto “i lupi” (per usare una infelice espressione del Corriere della sera) si aggiravano “affamati” nei dintorni della città. Andria era sospesa in attesa. Dio solo sa quanto può essere pericolosa l’attesa, che spesso smorza le passioni mediocri ma ingigantisce quelle grandi.

“Gli uomini di norma non sono così malvagi tra loro se non quando cominciano ad aver paura gli uni degli altri” (H. de Lubac)

PS. Uno dei più tragici avvenimenti della nostra città non ha lasciato traccia documentaria. Ricostruirne la storia non è facile perché comunque sarebbe basata su valutazioni e ricordi personali non sempre oggettivamente attendibili. Persino il processo ebbe a registrare una verità “costruita” più che verificata. La stessa Luciana Castellina, che dell’argomento si occupò, dovette ammettere che sarebbe stato più attendibile un romanzo anziché un libro di Storia. Con i racconti dell’anno scorso e quelli di quest’anno sto cercando di tramandare alcuni capitoli di questo romanzo popolare.