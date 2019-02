È in uscita il nuovo numero del mensile Insieme

È disponibile da domani in tutte le parrocchie e librerie di Andria, Canosa e Minervino Murge il numero di marzo del periodico diocesano "Insieme".



L'editoriale del Vescovo è dedicato al tempo, ormai prossimo, della Quaresima che "la spiritualità cristiana presenta come un tempo nel quale c'é da mettere in campo una seria revisione della nostra vita, chiedendoci se è fedele al Vangelo, se lo incarna in maniera vera e credibile".

Le pagine dedicate agli Uffici Pastorali descrivono le prossime importanti iniziative: Settimana Biblica Diocesana, Giornata in memoria dei Missionari Martiri, Progetto di Orientamento per i giovani, La Quaresima di Carità, Incontri culturali.

Non mancano le descrizioni delle iniziative promosse dalle Associazioni e Aggregazioni laicali.

Diversi anche i temi di attualità presenti in questo numero del giornale: la cura dell'ambiente, la difesa della dignità umana, il rapporto tra etica e politica ma anche il divario tra Nord e Sud, il reddito di cittadinanza e in particolare il problema della salute che riguarda i tre paesi della diocesi con l'incisivo messaggio del Vescovo Mons. Luigi Mansi finalizzato a "non creare allarmismi ma nel contempo a non sottacere il problema invitando tutti a sentirsi responsabili e ad assumere uno stile rispettoso della casa comune".

L'inserto centrale, come sempre a colori, è dedicato all'approfondimento del VI capitolo dell'Esortazione di Papa Francesco "Amoris Laetitia", mentre la rubrica "Alla scuola dei giovani santi " è dedicata ad Alberto Marvelli che, formatosi all'interno dell'Oratorio Salesiano e dell'Azione Cattolica di Rimini, fu animatore di svariate iniziative di carità e di impegno sociale.

A partire da martedì 5 marzo, il giornale sarà on line sul sito della diocesi.