La compagnia Hurricane, torna in scena con una commedia, in vernacolo andriese, "Ulisse re dei viaggi e dei bugiardi" di Vincenzo Tondolo (regia e sceneggiatura). Sul palco dell'auditorium Mons. Di Donna, in via Saliceti, lo spettacolo sarà replicato il 9-16-17 e 24 marzo e 7 aprile. Queste date assieme alle due d'esordio (26 e 27 febbraio) hanno già registrato sold out, ragion per cui la produzione ha pensato bene di integrarne una ottava data fissata a 6 aprile 2019.

La compagnia Hurricane si conferma così una delle realtà cittadine più seguite ed apprezzate. In quest'ultimo lavoro, lo spettatore è proiettato per 90 minuti in una dimensione di puro divertimento tra mito, storie e leggende, in cui si racconta, in chiave ironica, il viaggio di Ulisse. Tematiche attuali, e momenti di recitazione intervallati da balli e canzoni che ironizzano sui vari personaggi incontrati da Ulisse nelle sue tappe durante l'Odissea.



Biglietti in prevendita presso Tuttosport (galleria V. Pisani,10) e Agenzia RD (via G. Verdi, 87).