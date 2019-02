«Saluteremo Marzo con un appuntamento fondato sulle suggestioni del canto, nella sua doppia accezione di componimento poetico e di esecuzione vocale melodica.



Sarà un viaggio sensoriale che si srotola attraverso vista, udito, gusto, olfatto, tatto: ogni senso è stimolato da parola e canto in un dialogo intenso e commovente.

Le parole estratte dalla pagina scritta, con la distillazione della voce di Silvana Kūhtz, autrice dei testi poetici e di Valeria Di Maria, soprano lirico, in dialogo con suoni e sensi, sono in grado di suscitare emozioni e di far accadere qualcosa di nuovo in chi partecipa, lasciandosi trasportare con semplicità.

La magia è tutta qui: nella comunicazione misurata che riesce, tra le altre cose, a fare a meno della vista e a valorizzare gli altri sensi, a volte trascurati nella nostra vita quotidiana. Un autentico ribaltamento per cui si riesce a vedere con le orecchie, con le mani, col naso: una sorta di cecità apparente in cui si vede, si sente, con la propria immaginazione.

Il Manuale dei sensi si inserisce nel progetto PoesiaInAzione, di cui Silvana Kūhtz è fondatrice, nato per ampliare l’accesso alla creatività e seminare poesia là dove meno ce la si aspetta, per far scendere la parola poetica dalle austere stanze dell’accademia ai retrobottega, ai garage, ai pub, alla terra, per tornare a creare relazione fra le persone. Per sfidare la noia mortale cui spesso si pensa quando si dice poesia e mettere insieme elementi apparentemente lontani fra loro come letteratura azione improvvisazione e ispirazione.

Al termine dello spettacolo gusteremo insieme i sapori della consueta convivialità».

Appuntamento Sabato 2 marzo alle ore 20,30 (sipario h 21) nella sede dell’Associazione in Piazza La Corte n. 2, ad Andria.

L’ingresso è su prenotazione. Info al 349.0874108 | 339.7720063), inviando messaggio privato su fb oppure scrivendo a info@fucinadomestica.it

Biografie:



Silvana Kühtz è una barese dalla formazione scientifica e umanistica. Laureatasi al Politecnico di Bari con un dottorato britannico, si è formata in UK, Usa e Italia sui temi della comunicazione e della performance attoriale. Consegue Master di Comunicazione integrata, è docente all’Università della Basilicata, dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo(Matera). Conduce seminari e laboratori di lettura espressiva. È convinta che la poesia sia per tutti. Ha vinto il premio salernitano Alfonso Gatto 2014 per la poesia, alla sua XXX edizione, con una silloge inedita 30 giorni una Terra e una Casa, pubblicata dall’editore Campanotto di Udine. Nel 2016 è risultata finalista del premio InediTO delle colline torinesi con una nuova silloge. Nel 2018 esce per Spagine di Lecce Quel che resta del bello, piccole prose, e Manuale di Fisica Ostica per Musicaos ed. Anche sulla base di questi testi si compone il percorso di questo spettacolo.

Valeria Di Maria, di Andria, inizia fin da piccolissima gli studi di pianoforte per poi scoprire la passione per il canto. Prosegue i suoi studi vocali a Bari con “Il Dodicino”, ensemble cameristico barocco. Intraprende la carriera da solista perfezionando la propria formazione con il celebre soprano Ines Salazar, con il contralto barocco Sonia Prina e con il m° Massimo Morelli, uno dei massimi esperti pucciniani in Italia. Dal 2010 dirige gli "Accorati", coro cameristico a cappella. Nel 2014 interpreta il ruolo del “Gatto” nell’ opera di Hans Krasa “Brundibar”, diretta dal maggior ricercatore internazionale di musica concentrazionaria mondiale m° Francesco Lotoro, con il quale ha registrato per Rai 5, lo scorso gennaio, presso l'Auditorium della Musica di Roma, lo spettacolo "Libero è il mio canto". Partecipa al coro della “Petite messe solennelle” di G. Rossini, diretta dal celebre m° Gianluigi Gelmetti e, a fine marzo, sarà in scena, a Taranto e a Matera, con la stessa formazione per il "Requiem" di G.Verdi. Nel 2014 inizia la collaborazione con il pianista Gaetano Pistillo con cui forma un duo artistico da camera con una intensa attività artistica.