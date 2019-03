Tra i tanti racconti e commenti Francesco fu colpito dal racconto di un anziano bracciante che aveva partecipato a un’altra rivolta avvenuta all’indomani della prima guerra mondiale: anche allora i braccianti tentarono di costringere il padronato a trattarli meglio, visto che vivevano nella miseria più nera, stipati in un centro storico ormai fatiscente, mentre i “signori” cominciavano a uscire fuori dalle mura o addirittura avevano preso a costruire i loro palazzi sulle vecchie mura, con enorme danno storico e artistico. Nel centro storico il fetore era ormai insopportabile. In quella circostanza, raccontava l’anziano, gli agrari tentarono di dividere la massa bracciantile inventandosi il contratto di mezzadria, che, se consentiva al colono di gestire un pezzo di terra, aveva però un contratto capestro che gli lasciava poco o niente. Anche sul comune il sindaco Losito evocava la stessa vicenda che egli aveva chiamato “la guerra del pane”, ma per ricordare la sua conclusione quando l’esercito sabaudo annientò ogni resistenza con la forza. Il resto lo fece il fascismo schierandosi con gli agrari. Motivo per il quale in Andria il fascismo fu più sopportato che applaudito. Ora stanno molte armi in giro ed è ancora più pericoloso di allora. Dobbiamo calmare gli animi altrimenti qui finisce male, diceva il sindaco. Era giunta infatti la notizia di un rafforzamento delle forze dell’ordine con il battaglione san Marco pronto a intervenire. Di quella Giunta facevano parte uomini che poi faranno la storia della democrazia: Vincenzo Fattibene, Vincenzo Civita, Battista Prudente, Domenico Cristiani e Giuseppe Acquaviva. La giunta sollecitava iniziative per allentare la tensione, da Roma arrivavano soldati. La tensione diventava sempre più alta: solo il carnevale riuscì a mitigarla.



In piazza infatti gli appelli alla calma cominciarono ad avere il loro effetto e lentamente i braccianti tornarono a casa. Anche Francesco e l’amico andarono a casa. Francesco manifestò l’intenzione di non uscire quel pomeriggio. Per la verità la sua vera intenzione era quella di provare a rivedere Filomena e lo disse al padre a tavola: “nauagned ca poir n’angilicch”, disse alla mamma che si era avvicinato per ascoltare. Francesco che in passato aveva fatto la corte a molte ragazze forte della buona statura e dei bei lineamenti del volto, era la prima volta che ne parlava con i genitori. Ma il padre lo bloccò: “prima che vai avanti e ti affezioni dobbiamo prendere le informazioni - r fimmn mdcod cert volt so diavl (le donne che appaiono buone a volte si rivelano diavoli)”. Entrambi diedero l’incarico alla mamma di Francesco di attingere le informazioni necessarie.

Il giorno dopo Francesco va regolarmente al “salone” che già dalla prima ora era pieno di uomini, anche se le sedie da lavoro erano vuote: erano persone che, non potendo andare in campagna per i blocchi stradali ancora persistenti, erano usciti per sentire quello che si diceva. L’argomento del giorno era la notizia che Spagnoletti si era rifiutato di assumere 4 reduci di guerra e aveva mandato al comune l’assegno per le relative giornate, il che era stato interpretato come uno sfregio. Molti cominciarono a manifestare l’intenzione di presentarsi direttamente in campagna e farsi comunque pagare. Era chiamato “lavoro arbitrario”. Francesco passava da questi discorsi al pensiero della morosa. Era il martedì di carnevale e voleva escogitare un sistema per farle arrivare i suoi confetti. Provvidenziale arrivò l’amico a dirgli che si stavano organizzando per andare a fare la “ptrscioit” alle ragazze. Francesco subito chiese al principale di fare festa quel pomeriggio. Il principale aderì subito: “ous cnan aproimpropr, ousc è scrnoit di chiacchri stepiur la paghiurca l cmbittsfascn la vitrei” (oggi non apriamo: è giornata di chiacchiere e ci possono anche rompere la vetrata).

Mentre Francesco stava prendendo accordi per il pomeriggio, l’amico lo prese per il braccio per far notare che sull’altro marciapiede passava una ragazza della festa con la madre. Francesco alzò lo sguardo e vide Filomena con la zia. I sorrisi imbarazzati di entrambi si fermarono a mezza strada: Filomena non poteva fare il primo passo, Francesco non sapeva se poteva farlo, la zia non voleva farlo per paura domani di essere rimproverata dal fratello o dalla cognata. Fu l’amico che strattonò Francesco e tutti e due alzarono la mano per salutare. Allo stesso modo dall’altro lato la zia di Filomena accennò al saluto mentre la ragazza abbassò la testa rossa in viso.

Le due scomparvero al primo incrocio. Francesco rimase imbambolato, quando si svegliò chiese all’amico: “pcrrò ha passoit da doue?” E l’amico pronto: “o tiue pcchè stiv dè air?”

Tornato a casa Francesco disse alla mamma che delle informazioni se ne fregava: “Flumein m voul”, e raccontò l’accaduto. La mamma gli disse solo: “fè attenzioun”.

Il pomeriggio tutti i ragazzi si incontrarono nello stesso locale dove avevano ballato la domenica e, vestiti quasi tutti da donna, anche se si intravedevano gambe pelose, cominciarono il giro. Il rito voleva che arrivati davanti alla casa prescelta si facesse un po' i casino fino a quando si fossero affacciati sulla porta le persone interessate. Sfortuna volle che il primo ad affacciarsi fu il padre di Filomena che si trovò ad essere destinatario della prima ptrscioit. Ecco che con violenza un confetto colpisce il naso del padre proprio mentre la figlia metteva la testa fuori. Francesco ebbe paura che l’incidente potesse avere conseguenze nefaste, per fortuna sopraggiunse la moglie che urlò: “si vist, u cazzaun, cananevn p taie l cbitt?” La risata generale mise allegria anche all’uomo che capì che sott a chedda frstaroie c’era qualcosa che lui non sapeva. Di questo chiese spiegazione alla moglie, la quale non sapeva anche ella nulla, salvo che all’improvviso Filomena cercava la zia e la zia cercava Filomena.

Il 6 marzo, mercoledì delle ceneri, le sorelle Porro uscirono solo per andare in chiesa a prendere le ceneri, poi si barricarono in casa: erano turbate perché una delegazione di braccianti, che aveva saputo della donazione fatta dalle Porro di 500 mila lire ai salesiani per la costruzione dell’oratorio, avevano fatto arrivare loro la proposta di una eguale donazione per la Camera del lavoro. Ovviamente le quattro sorelle, che pure avevano un rapporto molto distaccato con i soldi che elargivano generosamente attraverso però i canali ufficiali (soprattutto la parrocchia) non avrebbero mai immaginato di poter dare anche una lira ai nemici della Chiesa. Atteggiamento questo legittimo ma non compreso dai braccianti comunisti che dovevano combattere ogni giorno con la fame dei propri figli. Le Porro si chiusero in casa, chiusero le imposte che davano sulla piazza e passarono il tempo tra un Rosario e il ricamo.

Giovedì 7 marzo piazza Municipio si riempì di nuovo, questa volta si ebbe la sensazione che la situazione potesse sfuggire di mano. La presenza del battaglione san Marco in città agitava ancor più gli animi, soprattutto quando si sparse la notizia che i soldati avevano tolto la bandiera rossa dalla sede del PCI.

Dal comune parte una richiesta di contributo per poter organizzare cantieri di lavoro per allentare la pressione dei disoccupati. Risposte zero.

Francesco chiede al principale il permesso di andare a vedere in piazza cosa succedeva: “voglio andare a dare una mano ai braccianti, mio padre viene sfruttato dagli agrari”. E aggiunse: “un mio amico sta imparando un po' di francese perché vuole andare a lavorare in Francia perché qui non c’è lavoro e io non voglio che egli parta”. Il principale acconsentì: “stattattind ca put ess pericolous”.

Francesco fece prima una deviazione passando davanti alla casa della morosa. Tutto inutile: né la ragazza né la zia apparvero sulla porta. L’ordine era di stare chiusi in casa. In piazza municipio c’è già tanta gente e questa volta sono tante anche le donne quasi tutte al margine della piazza proprio sotto il palazzo delle Porro. Francesco se ne meravigliò. Qualcuno gli spiegò che quella del 7 marzo sarebbe stata la giornata risolutiva. In realtà le donne erano lì perché potevano essere di sbarramento nei confronti dei militari in caso di attacco: chi avrebbe potuto sparare contro delle donne inermi? Eppure furono proprio le donne a fare sentire sempre più forte la voce, soprattutto quando gli uomini infierivano proprio contro le sorelle Porro, sfortunate ad abitare in quella piazza ma anche cocciute a non aver voluto accettare il suggerimento di andare via dalla città, come avevano fatto gli altri agrari. Le pie donne erano tranquille per non aver fatto male a nessuno, le donne del popolo erano arrabbiate perché dal palazzo non era mai sceso un atto di carità: le sorelle Porro si erano chiuse al mondo e versavano il loro cospicuo obolo solo attraverso i canali ufficiali degli enti religiosi. Questa loro generosità “diversa” era stata distorta per far passare l’immagine di persone avare se non avide. Di qui la condanna senza appello che pendeva sempre più sulla loro testa.

La tensione saliva in continuazione mentre i palazzi del Comune e del Vescovo facevano registrare paura e incertezza. Gli incontri non avevano soluzioni: tutti speravano in Di Vittorio, di cui si aspettava l’arrivo. Grande assente la cosiddetta classe dirigente, il mondo delle professioni. Toccava a loro la mediazione, ma essi preferirono aspettare gli eventi. La scintilla “scoppia” e l’incendio è devastante. A sera Francesco con qualche amico piange sconvolto: non si può essere così “animali”, ripeteva. Il perdono concesso dalle pie donne ai carnefici rendeva ancor più struggente quella morte “inutile”. Da tutta la vicenda usciva sconfitta la politica: quella di Roma che pensava di arginare il tutto con soldati e carri armati, quella locale che si muoveva molto lentamente. Il giorno dopo, otto marzo, al comune arriva una dotazione di 200 milioni di lire per cantieri di lavoro. Ventiquattr’ore prima e non ci sarebbe stata la carneficina.

In tribunale le due donne superstiti dichiararono: “noi non conosciamo nessuno, abbiamo perdonato”. A suggerire la frase fu il loro avvocato difensore nonché cugino Onofrio Jannuzzi. La leggenda narra che quella frase fosse stata concordata con l’avvocato comunista avv. Leonardantonio Sforza. La sentenza aiutò la pacificazione sociale, sia pure sacrificando un pizzico di verità. Quel giornodel 1948 in tribunale c’era anche Francesco con la moglie Filomena: voleva vedere e sentire per raccontare. Aveva rilevato il salone concedendo al vecchio proprietario di continuare a frequentarlo e anche ad aiutarlo. Allora la storia della città si creava per la gente normale nei saloni da barba, p l galandummn nei pochi bar aperti. E la Storia allora era tutta in salita. Nel salone Francesco per molto tempo continuò a parlare dell’accaduto con l’obiettivo di “scafonizzare” i braccianti, come aveva chiesto Di Vittorio. Su questo terreno negli anni successivi Andria intraprenderà iniziative che favoriranno la crescita sociale ed economica.

Nota: nel cinquantesimo anniversario della morte di Onofrio Jannuzzi, il senatore, è giusto ricordare che questo fu il primo atto del suo amore per la città.