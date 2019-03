“Obiettivo Museo – Castel del Monte”, un contest fotografico sul maniero federiciano

Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con la Settimana dei Musei, dal 5 al 10 marzo 2019. L’iniziativa, istituita dal Ministero dei Beni Culturali, consentirà l’accesso gratuito a monumenti e siti archeologici statali.

Per l’occasione, Castel del Monte propone un contest fotografico denominato “Obiettivo Museo – Castel del Monte”.

Di seguito i termini e le condizioni che definiscono le modalità di partecipazione al concorso fotografico “Obiettivo museo - Castel del Monte”:



PERIODO DI DURATA DEL CONTEST:

La partecipazione al Contest è ammessa nel periodo intercorrente tra il giorno 5 marzo 2019 e il 10 marzo 2019 ore 23.59.

CHI PUÒ ADERIRE:

Possono partecipare al contest tutti gli utenti che abbiano compiuto almeno 18 anni.

REQUISITI:

1) Possedere o creare un proprio account Instagram con profilo pubblico;

2) Diventare follower del canale instagram di CASTEL DEL MONTE;

3) Visitare personalmente il Monumento nel Periodo di durata del contest.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:

Possono partecipare tutti coloro che posseggono i suddetti requisiti e che nel periodo compreso dal 5 al 10 marzo postino una foto sul proprio profilo Instagram seguendo le seguenti istruzioni:

1) la foto deve raccontare il monumento in relazione all’architettura e/o al paesaggio (le foto non attinenti non potranno essere considerate);

2) Inserire il tag @castel_del_monte;

3)Inserire gli hashtag #obiettivomuseocasteldelmonte e #settimanadeimusei2019.

Alla foto possono essere associati altri tag e hashtag a discrezione dei partecipanti.

Non c’è un limite massimo di foto con le quali partecipare, ma ogni Partecipante può utilizzare un unico profilo.

La foto dovrà rispettare la policy di pubblicazione di Instagram.

Non sono ammessi fotomontaggi.

Non sono ammesse foto con scritte sovraimpresse o con altri tipi di addizioni mentre è consentito l’utilizzo di tutte le opzioni di modifica che Instagram offre.

Il Partecipante garantisce di essere l’autore della foto e dichiara di essere personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle foto postate per il Contest sollevando CASTEL DEL MONTE da ogni possibile conseguenza.

In caso di mancato possesso anche di solo uno dei requisiti o in caso di mancato rispetto delle modalità di partecipazione e/o del presente regolamento il Partecipante non potrà essere selezionato per la vincita e/o in caso di selezione, la vincita potrà non essere convalidata o revocata.

ACCETTAZIONE REGOLAMENTO:

La partecipazione al Contest implica l’accettazione integrale del presente regolamento.

UTILIZZO FOTO:

Il Partecipante autorizza CASTEL DEL MONTE ad utilizzare la foto postata ai fini della comunicazione del Contest, compresa la promozione sui social network e cede in via definitiva a CASTEL DEL MONTE, a titolo gratuito, tutti i diritti di utilizzazione economica della foto tramite tutti i mezzi di comunicazione e per fini connessi all’attività CASTEL DEL MONTE, incluse le finalità promozionale.

Il nome dei Partecipanti selezionati potranno essere inseriti sulle pagine web o sui canali social di CASTEL DEL MONTE.

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE:

L’iniziativa sarà promossa mediante campagna web e/o sui social.

OBIETTIVO DEL CONTEST:

L’iniziativa si propone di promuovere la Cultura mediante campagna web e/o social.

CRITERI DI VINCITA:

Vinceranno il concorso le prime 8 foto che avranno collezionato più likes su Instagram.

PREMIO:

Le prime 8 foto che avranno collezionato più likes su Instagram saranno stampate ed esposte al pubblico all’interno del monumento.

VARIE:

La presente iniziativa non è in nessun modo sponsorizzata, appoggiata o amministrata da Instagram e in nessun modo associato al social. Instagram non ha alcuna responsabilità nei confronti dei partecipanti alla iniziativa.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

Per tutti gli adempimenti necessari all’organizzazione e allo svolgimento del Contest i dati forniti da ogni Partecipante saranno trattati nel rispetto della normativa a protezione dei dati personali.

L’attività è promossa dai Servizi Educativi di Castel del Monte, con il supporto tecnico-organizzativo del personale Ales.

Per info:

telefono: 0883569997

mail: pm-pug.casteldelmonte@beniculturali.it