Semina Poesia, per accogliere la primavera con la bellezza sognante

Nel primo giorno di primavera si celebra l’arte poetica come trasmissione fondante della memoria. La Poesia come atto di resistenza.



Il 21 marzo, che segna anche il primo giorno di primavera, riconosce all’espressione poetica un ruolo privilegiato nella promozione del dialogo e della comprensione interculturali, della diversità linguistica e culturale, della comunicazione e della pace. I primi raggi di sole risvegliano l'anima e la conducono verso sentieri poetici.



Nella Giornata mondiale della poesia ti invitiamo ad aderire a Semina poesia di Comunità Poetica.



Semina poesia è la ricerca di luoghi da amare e trasformare in strofe. Immagina di risvegliare una piazza, una strada ,lo scorcio di un frammento della tua città in cui siano presenti ALBERI, AIUOLE, GIARDINI. Semina il bene, l'arte, la bellezza, la parola che traduce l'anima.Prenditi cura di un albero, un'aiuola o un giardino della città dedicandogli una poesia o un verso scritto da te o ispirato da un poeta.

Fallo da solo o meglio ancora in compagnia!



Scrivi versi su materiali naturali o artificiali per decorare uno spazio verde che vuoi risvegliare.

Per un giorno, uno almeno, vesti di versi un albero, metti a festa un'aiuola!





Dopo aver installato le poesie scatta una foto e inviala in uno dei seguenti canali:

email. andriaxassaltoallapoesia@gmail.com

Whatup 349 4487325



inoltre puoi postare le foto nell'evento Semina Poesia di Comunità Poetica o sui social con gli hashtags #seminapoesia #comunitapoeticaandria

Al termine ricorda di avere cura dell'ambiente, rimuovendo i materiali artificiali usati per l'installazione (carta, plastica, tessuti…).



Se aderisci, partecipi a un atto gentile, ad un esercizio collettivo di resistenza poetica.





Chi può partecipare?

Tutti i cittadini da 0 a 100 anni, di ogni genere, mestiere e provenienza geografica, in forma singola o associata.





Omaggio ad Alda Merini poetessa italiana nata nel primo giorno di primavera.





Sono nata il ventuno a primavera

ma non sapevo che nascere folle,

aprire le zolle

potesse scatenar tempesta.

Così Proserpina lieve

vede piovere sulle erbe,

sui grossi frumenti gentili

e piange sempre la sera.

Forse è la sua preghiera.



Alda Merini