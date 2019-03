"L'Europa per noi". Eurodesk e il Liceo "C. Troya" aderiscono alla "Primavera dell'Europa"

La Primavera dell'Europa è un'iniziativa promossa dalla Rappresentanza della Commissione Europea in Italia per tutta la settimana dal 21 al 29 Marzo 2019. Un'iniziativa rivolta alle classi IV e V delle scuole superiori, pensata per diffondere fra i più giovani le informazioni di base sulle attività e sul funzionamento dell'Unione europea; promuovere le opportunità dell'Unione europea offerte ai ragazzi; promuovere la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'UE.

Decine le scuole in tutto il Paese che hanno aderito all'iniziativa, fra queste anche il Liceo Classico "Carlo Troya" di Andria, in collaborazione con il neonato punto Eurodesk - Andria.

Per l'occasione è stato preparato l'incontro "L'Europa per noi", che si terrà venerdì 22 marzo alle ore 10:00 presso l'auditorium del Liceo "C. Troya". L'appuntamento si comporrà di due momenti. Nel primo verrà stimolato un breve dibattito fra i ragazzi circa i pro e i contro di vivere in un Paese membro dell'Unione. Il confronto iniziale preparerà il terreno per smentire, con l'aiuto di semplici ed efficaci slides, i luoghi comuni più abusati sull'Europa. In un secondo momento si passerà a presentare tutte le opportunità che l'UE offre in fatto di mobilità giovanile, opportunità dedicate al lavoro, allo studio e al volontariato.

Un incontro stimolante e puntuale dunque, che permetterà agli studenti - molti dei quali saranno chiamati a votare per il nuovo parlamento già nel prossimo maggio - di capire in concreto quanto l'Europa faccia per la loro formazione e il loro futuro, prendendo confidenza con un'istituzione che spesso sentono fredda e lontana, e che invece incide sulle loro vite più di quanto non possano immaginare.

___________

L'approfondimento sull'inaugurazione dell'Eurodesk Andria in programma martedì 27 marzo in via Settembrini 141:

Eurodesk è la rete ufficiale dell’Unione Europea per l’informazione sui programmi e le iniziative promosse dalle istituzioni comunitarie in favore dei giovani. Si tratta di una rete presente in 36 Paesi europei con strutture di coordinamento nazionali e oltre 1.000 punti di informazione decentrata sul territorio.



Eurodesk - Andria è il secondo sportello Eurodesk in Puglia. Aperto grazie alla collaborazione fra Associazione Peucetia e il Parco Nazionale dell’Alta Murgia, si propone di diventare punto di riferimento in fatto di mobilità giovanile in Europa per il nostro territorio.



L’evento d’inaugurazione vedrà i saluti del Presidente dell’Associazione Peucetia Paolo Marangi e del vice-presidente del Parco dell’Alta Murgia Cesare Troia che apriranno la serata. A seguire il consigliere regionale Sabino Zinni parlerà dell’importanza di un presidio fisso dell’Europa, a livello locale, dedicato ai più giovani.

Infine il presidente nazionale Eurodesk RAMON MAGI parlerà brevemente della rete europea e delle sue specificità, soffermandosi poi in particolare sulle opportunità che i programmi europei offriranno nei prossimi mesi.