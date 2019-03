Express Yourself Copyright: n.c.

“Esprimi te stesso” non è solo uno slogan da lanciare ma la convinzione che il giovane non è un problema ma una risorsa. Questa la finalità dell’evento organizzato dalla pastorale giovanile della Diocesi di Andria per il prossimo 6 Aprile.



I giovani spesso nascondono quel “bello” che è in loro, a volte perché gelosi di questo mondo misterioso ma tante altre volte perché timorosi del giudizio altrui - commenta don Vito Zinfollino, direttore del servizio di Pastorale giovanile di Andria -. In realtà, oggi più che mai, i giovani devono sempre più diventare la primavera dell’esistenza invecchiata dalla logica della rassegnazione, di qui la convinzione che il giovane più che problema è una risorsa.

L’idea di questo momento aggregativo che vedrà il mondo giovanile della Diocesi radunarsi presso l’oratorio salesiano dal pomeriggio di sabato 6 aprile 2019, nasce proprio dalla convinzione di creare spazi in cui ciascuno esprima se stesso attraverso un percorso di ascolto, di creatività e di laboratorio, percorso che porterà ciascun giovane davanti a colui che senza paura ha cercato di esprime se stesso mettendo a disposizione di tutti il bello che era in lui: Gesù Cristo.

Tuttavia non va sminuita la presenza degli adulti accanto ai giovani che in un certo qual modo hanno la responsabilità di accompagnare le giovani generazioni senza soffocare la loro intraprendenza e nello stesso tempo ponendo in loro quella piena fiducia che allontana dagli adulti la retorica frase “ai miei tempi”.

La serata terminerà con un concerto di Pierdavide Carone e Dear Jack, giovani che con impegno e sacrificio cercano attraverso l’arte della musica di portare ad altri giovani la cultura del “basta crederci”».

I tre momenti significativi dell'evento:

ore 17:30 – Raduno dei giovani (Oratorio Salesiano con ingresso Corso Cavour)

ore 20:00 – veglia di preghiera presieduta dal Vescovo Mons. Luigi Mansi (Chiesa dell’Immacolata)

ore 21:00 – Perdavide Carone e Dear Jack in concerto (Oratorio Salesiano)

L’ingresso all’evento è libero e gratuito.