A Mussolini servivano un paio di centinaia di morti per sedersi al tavolo della pace. Antonio aveva bisogno del figlio che non aveva compiuto ancora vent’anni per la conduzione dei pochi appezzamenti di terreno che aveva accumulato facendo il fattore a un grosso proprietario terriero.

Mussolini era stato convinto dai generali sciocchi, abituati a dire sempre di sì, che l’Italia era in grado di reggere per qualche mese all’urto della guerra, che i tedeschi sembravano aver già vinto con poche mosse sulla scacchiera europea; Antonio si sforzava di coltivare quei pochi terreni, preparando il figlio a sostituirlo appena possibile perché l’età e gli acciacchi consigliavano di ritirarsi dal lavoro. Mussolini fu tradito dalla sua ambizione e dai militari servili; Antonio fu tradito da una guerra che non aveva voluto e che sperava comunque non lo coinvolgesse.

Se Mussolini capirà tardi il guaio nel quale si era cacciato, Antonio lo capirà molto prima, ma né l’uno né l’altro seppero cambiare il proprio destino.

Il 1941 si avviava alla fine e in piazza Catuma fervevano i lavori per lo smantellamento della orchestra eretta al centro (anche la recinzione della fontana di Porta la barra), che per tantissimi anni aveva trasformato quella piazza nel salotto buono della città. Soprattutto d’estate molti uomini vi si recavano nelle varie occasioni per sentire la banda suonare marce popolari che loro accompagnavano con impercettibili movimenti della testa o dei piedi. I bar erano soliti aggiungere tavolini e sedie per favorire quelli che potevano pagare la consumazione: gli altri in piedi, ma forse erano quelli che gustavano meglio la musica. Quella sera gli uomini numerosi facevano cornice agli operai ai quali il podestà Consalvo Ceci aveva ordinato di raccattare tutto il ferro possibile: rimasero stupiti i braccianti quando seppero che quel ferro doveva essere trasformato in cannoni. Sebbene ignoranti (nel senso scolastico) i braccianti capirono subito: “nan ha p moue ca spicc chessa uerr”, si dicevano tra loro sottovoce per non farsi sentire dai fascisti. Il che alimentò la paura che già allignava tra la gente.

Tornato a casa Antonio raccontò quello che aveva visto. Alla notizia calò il silenzio in quelle due stanze dove si svolgeva la vita della famigliola (oltre al figlio grande Riccardo, due sorelle movimentavano la casa). Dopo qualche tempo il silenzio fu rotto dai singhiozzi di Riccardo, il quale aveva capito che ora sarebbe arrivato il suo turno. In effetti non passò un mese che arrivò la chiamata alle armi. Riccardo cominciò a tremare. Aveva fatto tanti progetti sulla sua vita, sulla campagna che egli voleva trasformare per renderla più produttiva, scontrandosi per questo anche con il padre. Aveva anche la morosa che frequentava ancora di nascosto perché la ragazza aveva appena 15 anni. Tutto questo castello andava in frantumi mentre nella sua mente lo spettro della morte lo mandava in panico. Le notizie che arrivavano dai diversi fronti non erano liete e Riccardo immaginava di essere stato chiamato per sostituire i tanti caduti. Alzarsi con la paura e andare a dormire pensando ai propri cari lontani per lui era diventata una prospettiva da incubo, lui che non si era mai mosso da casa.

La morte non è un problema attuale per un giovane. E già si immaginava in trincea solo, contro un nemico ignoto e perfido, un nemico che non era il suo personale, che lui non aveva voluto o cercato ma che tuttavia lo aspettava beffardo. Il padre cercava di consolarlo: tu sei bravo e intelligente, vedrai che te la caverai. Altro non sapeva aggiungere, poveretto. Agli ordini si deve obbedire, purtroppo. La mamma il giorno dopo lo portò in chiesa e pregò il parroco di benedire quel figlio che stava partendo senza sapere se sarebbe tornato. Il parroco li incoraggiò raccomandando a entrambi di pregare molto. E poi rivelò un suo piccolo segreto: ogni volta che dico messa mi ricordo dei morti della guerra e dei soldati che stanno al fronte, e concluse “ogni sera datevi un appuntamento e recitate una preghiera: vi sentirete vicini in quel momento”.

Riccardo partì simulando allegria per consolare i genitori e le sorelle; Antonio lo salutò con il musone: aveva sperato fino alla fine di farla franca, ora invece gli capitava di toccare con mano gli effetti di una guerra di cui nessuno aveva capito il senso e proprio nel momento più efferato, quando non era facile distinguere il nemico dall’amico. E proprio la inutilità rende atroce il sacrificio.

Antonio dovette sobbarcarsi da solo e con fatica ai lavori di campagna: non voleva essere rimproverato dal figlio al ritorno. Per fortuna gli appezzamenti di terreno non erano lontani e lui ci andava anche per passare il tempo. Bene o male a casa si poteva tirare avanti anche con i piccoli lavori di sartoria ai quali badava la moglie insegnando anche l’arte dell’ago alle figlie. Ma il pensiero di tutti era per Riccardo: che sta a fare adesso, dove si trova, mangia….. erano le domande ricorrenti alle quali purtroppo nessuno riusciva a dare una risposta. Tentarono allora una mediazione. La vicina di casa aveva una campana. Era un soprammobile devozionale di cui le nuove generazioni si sono disfatte perché ora le immagini le troviamo dappertutto. Ma a quei tempi non era difficile trovarne diverse nelle abitazioni anche dei più poveri. A volte erano fatte in casa se non si avevano soldi da spendere. L’unico che non si poteva fare in casa era il contenitore di vetro che per tutto il resto si rimediava: un pezzo di legno povero tagliato a misura della campana di vetro e dentro si metteva la Madonna o il Cristo (in una scena della sua vita) o un santo verso il quale si aveva particolare devozione. La statuina era spesso un telaio di fil di ferro riempito di paglia per dare la sagoma desiderata e quindi rivestito con pezzi di stoffa cuciti a formare un vestito più o meno dignitoso. Era evidente che i ricchi potevano consentirsi campane preziose, ma ai poveri serviva l’immagine davanti alla quale inginocchiarsi per una preghiera veloce o accendere un povero lumino creato in casa con scarti di olio e uno stoppino realizzato alla meglio. Antonio e la moglie chiesero prima alla vicina di prestarla per qualche tempo fin quando non fosse tornato il figlio: la vicina oppose un diniego perché era un ricordo della nonna e aveva paura che si rompesse. Allora decisero di realizzarsela per conto loro e ovviamente scelsero l’immagine dell’Addolorata.

Davanti a quella immagine si sono sviluppati intensi dialoghi tra la terra e il cielo mancando notizie dal fronte. Persino le sorelle di Riccardo erano solite inginocchiarsi per una preghiera. I poveri sono consapevoli dei loro limiti e si rivolgono per ogni cosa all’ordine sovrannaturale, i ricchi si sentono onnipotenti e spesso pretendono di dare ordini a Dio o di farne a meno. Passarono quattro mesi perché arrivasse una prima cartolina dalla Grecia: la guerra la raccontava la radio (quello che si voleva raccontare), la cartolina testimoniava solo la esistenza in vita al momento della spedizione. La guerra fu dura per chi era al fronte, ma fu durissima per chi era rimasto a casa. Vivere nella paura o nella incertezza è cosa terribile. In quei momenti l’unica ancora di salvezza era quella Madonna fatta a mano con tanto amore e agghindata con tanti fili dorati: l’oro vero se lo era già preso la patria.

Riccardo soprattutto la sera quando scendeva il buio a fianco di altri soldati che conosceva appena ma che tremavano come lui, ognuno a fare coraggio all’altro, in nome di una patria che fino a ieri non si era ricordata di loro e che forse domani sarebbe tornata ostile. Proprio di notte gli scoppi vicini o lontani penetravano comunque nel cervello fini a far impazzire: ecco il bisogno di stringersi tra loro. Anche ad Andria chi aveva un figlio o un marito o un padre al fronte correva il rischio di impazzire, spesso proprio per l’assenza di notizie. Invano il povero Antonio si recava alla sede del fascio prima e al comune dopo per elemosinare qualche notizia. Nulla di preciso, solo parole di circostanza.

Quando i tedeschi andarono via e arrivarono gli inglesi si riaccese la speranza che la guerra potesse finire. Quando il commissario Jannuzzi sostituì il podestà fu istituito un vero ufficio informazioni per chi aveva parenti in guerra. Ma anche queste erano abbastanza generiche. Un giorno proprio al comune Antonio seppe che dalla Grecia stavano rientrando molti soldati ma in maniera disordinata. Cominciò allora l’attesa spasmodica e anche la morosa con la mamma si presentò alla casa di Antonio per attingere notizie. Fu allora che si fecero le presentazioni e i genitori di Antonio potettero constatare che era una bella ragazza di buona famiglia, con qualche pezzo di terreno anche loro, il che non guastava.

Fu un pomeriggio sul tardi che il miracolo si compì. In casa c’era solo la mamma e le due figlie. Una ricamava, le altre due disegnavano quand’ecco un tocco alla porta. Le tre si guardarono in volto e fu la più piccola a rompere l’incantesimo: Riccardo! Gridò tra la paura e la gioia. Andò ad aprire e vide veramente il fratello. Salti di gioia e lacrime a catinelle. Poi la mamma, approfittando che il figlio si era messo a raccontare alle sorelle la sua esperienza, uscì a chiamare il marito che era andato dal barbiere a fare due chiacchiere. Saputa la notizia tra la gioia degli avventori, Antonio disse alla moglie di tornare a casa senza dire nulla, lui sarebbe andato a prendere la morosa per fare una sorpresa a Riccardo. Immediatamente la morosa e i genitori si vestirono alla meglio e si recarono alla casa di Antonio. Qui gli adulti si nascosero e fu solo la ragazza a bussare e quando Riccardo se la vide davanti in un lampo le saltò addosso tra gli applausi dei presenti. A sentire gli applausi tutto il vicinato si mosse per andare a vedere cosa fosse successo. E fu festa tutta la notte. Alla fine Riccardo era con la bocca secca a furia di raccontare la sua avventura, problema che non si poneva per gli uomini che nel frattempo si erano scolati nu vascidd d mirr. Ma di quello buono che Antonio aveva conservato per l’occasione.

La domenica successiva Riccardo e la morosa all’uscita dalla Messa si fecero in lungo e largo le strade del quartiere il primo per far vedere che era tornato, la seconda per mandare un messaggio alle ragazze della zona che Riccardo era suo. Nei giorni successivi Riccardo cominciò a lavorare i terreni di entrambi i genitori e, giusto il tempo per approntare il corredo, sposò la morosa tra la felicità di tutti.

“Tutto è insignificante, fluttuante, illusorio e fallace, come un miraggio” (Cechov), solo quella statuina di pezza sotto una campana continuerà a raccontare il mistero della vita. Riccardo racconterà a lungo che in guerra la paura dell’ignoto si superava facendo corpo con gli altri. Vale anche oggi: solo se rafforziamo la nostra identità possiamo superare la paura degli Altri.