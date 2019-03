Il 20 marzo 2019 è stato pubblicato sul "Quotidiano Nazionale" un articolo firmato dal giornalista Andrea Bonzi dal titolo "Gioco di ruolo: una galassia pericolosa". Come si evince, il pezzo descrive il famigerato mondo dei giochi di ruolo (GDR) quale una realtà sotto molti aspetti negativa, legata allo sviluppo di fenomeni patologici, parlando di dipendenza da gioco o azzardopatia. Affermazioni così dure sono state messe in discussione dapprima da parte dei singoli esperti del settore dei giochi da tavolo e ruolo e hanno suscitato il successivo intervento di Federludo, l'unione delle associazioni ludiche italiane, con una lettera di risposta in difesa del valore e dell'intento reale dei giochi di ruolo, proponendo esempi che dimostrano come il GDR abbia trovato applicazione positiva nel terreno della beneficenza o della didattica.

Anche la città di Andria non è rimasta a guardare. Il "Covo della Fenice", associazione ludica aperta a tutti e che riunisce gli appassionati di giochi di ruolo e/o tavolo, ha lanciato recentemente sui social una "Foto petizione", con l'intento di sradicare tutti i pregiudizi infondati che attanagliano il mondo dei giochi di ruolo.

"Il problema alla base - spiega il presidente del gruppo andriese - è la disinformazione che dilaga sia nel nostro territorio che a livello nazionale sul tema.Il nostri intento non è attaccare il giornalista, ma abbattere il luogo comune secondo cui il gioco sia alienante, deviante e conduca a comportamenti asociali". A dare avvio all'iniziativa è stata la pubblicazione sulle pagine Instagram e Facebook de "Il Covo della Fenice" di un video homemade che invita chiunque voglia a partecipare alla petizione per sconfiggere "il boss finale dell'ignoranza", postando e condividendo una propria foto con un cartello che spieghi in breve perché il gioco possa essere positivo e in cosa aiuti a migliorarsi.

All'appello hanno risposto numerosi tra gli amanti del GDR e associazioni simili di città limitrofe. Come si può osservare nelle foto pubblicate, vari sono i motivi che hanno spinto molti di loro ad avvicinarsi alla realtà ludica e altrettanti sono gli effetti positivi effettivamente riscontrati: maggiore conoscenza di sé e degli altri, sconfitta di paure e insicurezze,superamento della timidezza, c'è persino chi grazie anche al gioco si è laureato o ha trovato lavoro. Ciò che infatti, a detta di chi questo mondo lo conosce bene, i giochi di ruolo vogliono promuovere è lo sviluppo e utilizzo della propria immaginazione ai fini del divertimento e della condivisione,consentendo al giocatore di rivestire un ruolo come fanno gli attori ed entrare a contatto di volta in volta con una diversa realtà che non per questo è meno interessante di quella che abitiamo. "Siamo orgogliosi del lavoro svolto - aggiunge fiducioso il presidente - e di aver ottenuto una così ampia risposta. Sicuramente questo sarà il primo passo verso un'opera di sensibilizzazione più ampia e duratura sul tema".