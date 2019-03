Una masterclass partecipata e, in una sola parola, riuscitissima quella organizzata da Leonardo Bianchino (Drum Masterclass Italia) in collaborazione con l’Accademia Musicale Federiciana che ha visto la partecipazione di un docente d'eccezione: Lele Veronesi, batterista dei più grandi della musica italiana: Gino paoli, Giorgia, Biagio Antonacci, Nek, Renato Zero, Fiorella Mannoia e tanti altri. Basterebbe navigare un po’ in rete per conoscere meglio lo spessore professionale di Lele Veronesi.

Andrea Festa, in qualità di assistente, ha accompagnato il docente in tre masterclass svoltesi ad Ascoli Satriano, a Bari e ad Andria dove, nei locali dell’Accademia Musicale Federiciana circa una 60ina di allievi hanno preso parte alla lezione molto partecipata, ricca di suoni ed emozioni. Veronesi si è dimostrato disponibile ed umile: niente giudizi sugli altri colleghi o sugli allievi, solo disciplina e rispetto, sia nella preparazione della masterclass che nella realizzazione della stessa. Agnese Festa: «Ho ospitato all'interno dell'Accademia un grande artista ma soprattutto un grande uomo che ha dimostrato sincerità e rispetto nei confronti di tutti i ragazzi, dal più piccolo al più grande. Sicuramente replicheremo la sua presenza ad Andria con la realizzazione di alcuni corsi di perfezionamento dato il successo ottenuto».

«Ho avuto la possibilità di sperimentarmi con la televisione, la tournée, la sala di registrazione, il teatro, i concerti… tutte esperienze impagabili che ti arricchiscono tantissimo – commenta il batterista Lele Veronesi alla nostra richiesta di consigli che si sente di dare ai giovani musicisti -. Quello che consiglio ai giovani è proiettarsi in tutti i generi. La musica, in questo momento è molto contaminata e di conseguenza il bagaglio culturale e di esperienze deve essere proiettato in tutte le direzioni. Così facendo si arricchisce il proprio linguaggio. Consiglio, inoltre, di non mollare mai e di credere in tutto quello che si fa perché la forza positiva è quella che cambia radicalmente la nostra vita. In ultimo, consiglio ai giovani di essere affamati di tutto e di tante cose; consiglio vivamente di alimentare la propria curiosità».

A Lele Veronesi abbiamo chiesto quale sia lo “stato di salute” della musica italiana: «Mi piacerebbe che la musica fosse proiettata un po' sulla contaminazione, però, quella che esprime un'idea, un concetto, un'emozione. Onestamente non saprei dire se la musica italiana gode o meno di buona salute. Sono ottimista e spero che possa trovare una strada tutta sua che faccia la differenza».

Apertura dunque di Lele Veronesi ai nuovi generi musicali e consiglio spassionato alla contaminazione musicale che arricchisce ed emoziona: «Mi interessano nella misura in cui allarga il linguaggio culturale sul mio drumming».