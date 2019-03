Tutti pazzi per gli scacchi gli alunni dell’I.C. “Mariano Fermi”. Una passione recente, una nuova sfida educativa, nata dapprima grazie ad un Progetto Pon e poi continuata grazie alla volontà della Dirigente, all’impegno del Prof. Nicola Maggio, responsabile del Progetto e alla fiducia della famiglie che hanno visto i loro figli appassionarsi a questo gioco antichissimo, eppur così attuale.

Grande quindi la soddisfazione per il successo riscosso dagli alunni nella fase provinciale dei campionati studenteschi di scacchi, svoltasi sabato 23 marzo. Primo posto per le ragazze di prima media, secondo posto per le cadette di seconda e terza media, terzo posto per i cadetti di seconda e terza media.

Prossima tappa sarà la fase regionale del campionato che si svolgerà il 13 aprile a Grottaglie.

“Sono orgogliosa dei nostri ragazzi” – afferma la Dirigente, dott. Mariagrazia Campione, che sottolinea anche il carattere di forte inclusività del Progetto Scacchi, che ha permesso alle potenzialità di ciascuno di emergere in un clima collaborativo e giocoso.