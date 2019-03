Un concerto per iniziare le solenni Quarantore di Adorazione eucaristica a Sant'Agostino

La comunità parrocchiale di S, Agostino nella quarta domenica di quaresima, “la domenica in Laetare”, inizia le solenni Quarantore di Adorazione eucaristica.

«Riteniamo – scrive il Parroco, don Vito Gaudioso - che ogni incontro bello e profondo con Dio genera armonia e altrettanta bellezza, per questo ogni anno iniziamo questo tempo di preghiera e di riflessione con un concerto-meditazione. La musica, il canto, la poesia e i testi sacri ci aiutano a far vibrare in noi le corde dello nostro spirito per una rinnovata sinfonia della nostra esistenza».

Il concerto “Crucifixus” sarà tenuto all’ Ensemble vocale “Apulia Cantat” diretto dal maestro Alessandro Fortunato nella Chiesa di S. Agostino alle ore 20,00 domenica 31 marzo.