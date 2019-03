I protocolli d’intesa tra il Miur e le Forze di Polizia cercano da anni di rispondere,in modo congiunto e sinergico,alle sfide educative che la scuola quotidianamente affronta.

Per promuovere la cultura della legalità, affinché divenga stile di vita diffuso, l’Ufficio scolastico provinciale, in intesa con la Questura di Bari, sensibile alleata del mondo della scuola, promuove incontri nei quali Funzionari e agenti di Polizia di Stato illustrano i rischi connessi a condotte illegali e all’adesione a stili di vita pregiudizievoli.

Oggi dunque è stata la volta dell’Istituto comprensivo “Mariano-Fermi“ di Andria: sono stati piantati "semi di legalità" grazie all’ispettore Lotito e all'assistente capo Lampis in una bella e coinvolgente lezione, che ha visto gli studenti particolarmente attenti e ricettivi alle parole dei rappresentanti della polizia.

Tante le domande poste all’ispettore e all’assistente capo, dalle esperienze personali alla lotta alla mafia, da come combattere l’illegalità diffusa tante le domande poste all’ispettore e all’assistente capo, dalle esperienze personali alla lotta alla mafia, da come combattere l’illegalità diffusa a consigli per intraprendere la carriera nelle forze dell’ordine.

Insomma, una testimonianza resa dai nostri “eroi di ogni giorno“ su come la legalità debba essere perseguita quotidianamente e fin dalla più tenera età.