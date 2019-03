"Bellezza e colori", oggi il secondo appuntamento presso il chiostro S. Francesco

Si terrà oggi il secondo incontro del ciclo di eventi denominato “Bellezza e Colori” presso il Chiostro di San Francesco ad Andria, in via S. Francesco n. 12, alle ore 18.



A seguito di un protocollo di intesa firmato tra l’ Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Associazione L’Altrove, in sintonia con i componenti del relativo comitato: Proff. G. Bertelli, V. Bosna, S. Calaprice, (per l’Università degli Studi Bari), prof.ssa R. Fuzio, dott. G. Lullo, arch. E. Tattoli (per l’Associazione L’Altrove stati organizzati sono stati organizzati una serie di incontri il cui tema è: “Bellezza e Colori”. L’evento è stato patrocinato dal Comune di Andria, Diocesi di Andria, Provincia BAT, Regione Puglia, Rotary 2120, Parco dell’Alta Murgia, Fondazione Bonomo.

Durante questo secondo appuntamento interverranno S. E. Mons. Luigi Mansi, Vescovo di Andria che tratterà il tema de “I colori nella Liturgia”, e il Prof. Pasquale Cordasco, dell’Università degli Studi di Bari, che parlerà de “La bellezza intrigante delle pergamene”. A moderare l’incontro sarà l’Arch. Esther Tattoli.