Gli studenti dell’ITES “E. Carafa” sempre più “Cittadini d’Europa”

Sempre in prima linea l’Ites “E.Carafa” di Andria, nella strategia di internazionalizzazione dei curricoli. Dopo l’Erasmus plus e il progetto P.R.I.M.E. , acronimo di Project For Internships in Mangement of Export, con stage di tre mesi, che ha consentito a ventidue neo-diplomati del Carafa la possibilità di conseguire regolare certificazione (EuropassMobilityDocument) e crediti riconosciuti in tutta Europa, attraverso il sistema ECVET (European Credit system for VocationalEducation and Training), sbarca all’istituto “Carafa”, nell’ambito dei progetti Erasmus + "PRIME II", il SelfIE-Self-Entrepreneurs for Inclusion.

Altri dieci studenti, sei dell’indirizzo RIM (articolazione del tecnico che prevede lo studio delle tre lingue straniere, Inglese, francese, spagnolo) e quattro di A.F.M. (Amministrazione, Finanza e Marketing) e del SIA (Sistemi Informativi Aziendali), conseguito il diploma, a partire dal mese di luglio, svolgeranno un tirocinio formativo, di tre mesi, in Spagna, esattamente a Saragozza e a Siviglia, e in Belgio, a Bruxelles. Il progetto si propone di sviluppare, con l’esperienza in azienda, abilità tecnico-produttive e imprenditoriali, utili nella creazione di attività economiche: un apprendimento, dunque, che si basi su processi di transizione dall’istruzione/formazione al mondo del lavoro.

Il Libretto del Cittadino, rilasciato dai Centri per l’impiego, al termine dell’esperienza all’estero, attesterà le competenze e le qualifiche conseguite da ciascun alunno. Fondamentale diventerà, nel corso degli stage, l’acquisizione di competenze professionali, trasversali e linguistiche, spendibili nel mondo del lavoro. Evidente l’entusiasmo degli alunni, ha commentato il preside, prof. Vito Amatulli, che ha esortato gli studenti ad un impegno sempre più intenso, in previsione di esperienze formative gratificanti.