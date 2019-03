Si è tenuta venerdì scorso la via Crucis presso il nosocomio andriese. L’evento religioso ha visto la partecipazione dei volontari della casa di acc. S. M. Goretti, Diocesi di Andria e degli operatori e ospiti della comunità Migrantesliberi di Andria.



«Accostare reparto per reparto, letto per letto, la croce del Signore, vuol dire che noi siamo con voi - don Sabino Lambo, cappellano dell’ospedale Bonomo -. Vi portiamo l’annuncio di questo Gesù che di fronte alla sofferenza è compagno nel nostro cammino. Anche nel dolore. Insieme per gettare il seme della speranza e della risurrezione».

«Portare il Vangelo nei luoghi della sofferenza significa far conoscere, con coraggio, la presenza e la vicinanza di un Dio che è sempre con e per l’umanità – ha dichiarato don Geremia Acri -. Invito a vivere questo tempo di Quaresima, come un ritorno alla essenzialità e alla riconciliazione tra il cielo e la terra. Pregare, servire e perdonare. Questo ci viene chiesto in Quaresima, il di più viene dal Diavolo».