Quando anche le stagioni erano puntuali tra la fine di marzo e l’inizio di aprile le donne erano impegnate nelle pulizie della casa per la doppia festa: l’arrivo della primavera e la Pasqua. Le belle giornate aiutavano questa fatica motivo per il quale anche essa diventava una festa: i familiari più stretti si scambiavano i favori: pulire le tende, le pareti, le porte ecc. aveva bisogno di aiuto. Non essendoci le imprese di pulizia, peraltro essendo inimmaginabile che si potesse spendere per pulire la casa, ecco allora le sorelle aiutarsi, le nipoti accorrevano in soccorso e poi si mangiava insieme, si chiacchierava ecc.

Quasi sempre le pulizie si facevano nella stessa settimana in cui nella parrocchia di appartenenza si svolgevano le “Quarantone”, un rito che si svolgeva a turno in tutte le parrocchie e consisteva nella esposizione della Eucarestia, circostanza anche questa che favoriva le migrazioni dei parenti e conoscenti. Da ogni famiglia partiva l’invito perché si venisse a fare “visita” a u Crist nust e in molti accorrevano scambiandosi le visite. E c’era pure il piatto di circostanza: la laganedda dolce, una specie di lasagna condita con tanto vin cotto e pochissima acqua. Le discussioni passavano velocemente dall’arredo dell’altare alla qualità del vin cotto. In ogni caso era prevalente il timbro di raccoglimento (e penitenza) dato a questo periodo dell’anno.

Anche i giovani si preparavano alla bella stagione: qualche vestito nuovo per le ragazze, qualche festicciola in casa per ballare e soprattutto conoscere altri ragazzi. Per la domenica dopo Pasqua i due figli d mbà Savoin, Angela e Michele, che insieme facevano 35 anni, chiesero al padre di poter ospitare in casa una festa da ballo. Avendo la ragazza ormai l’età da marito era importante ospitare la festa: significava catalizzare su di se l’attenzione di tutti i ragazzi. Tutta la settimana fu dedicata ai preparativi: bisognava eliminare qualche mobile di troppo, organizzarsi con il sacrestano per un po' di sedie, preparare qualche dolce e un po' di focaccia, un paio di bottiglie di rosolio e un paio di musicanti.

La sera della domenica il padre fu il primo a prendere posto in posizione visibile. Infatti i ragazzi dovevano andare da lui a chiedere il permesso per ballare con la figlia quando soprattutto si trattava di musica lenta: per la mazurca, tarantella e valzer problemi non ce n’erano. E lui tronfio concedeva salvo avvertire il malcapitato che al ballo successivo la figlia era già impegnata. Questo per evitare che cominciasse un qualche filarino. Egli attento scrutava tutti e se ne accorse che un ragazzo, anche quando non ballava, cercava tutte le occasioni per avvicinarsi ad Angela. Il che non gli dispiaceva tanto che quando questi per la seconda volta chiese di ballare con la figlia egli diede subito l’assenso: “t so ditt gè soin”, lo rimbrottò benevolmente. Quella sera ovviamente non successe niente, il ragazzo faceva attenzione a non avvicinarsi troppo alla ragazza e il padre gradì. Dopo la festa chiese tutte le informazioni possibili alla figlia e al fratello per poi concludere: non è da buttare disse quando seppe che faceva lo stagnaro. È sempre un mestiere di paese, concluse.

A Michele, il fratello, il compito di avvicinare il ragazzo e fargli capire l’apprezzamento della sorella per le sue qualità. Eppure il primo incontro fu a rischio. Il moroso non abitava lontano e pertanto non gli era difficile passare davanti alla casa di Angela, il problema era per la ragazza che non voleva farsi vedere dai vicini. Per questo al primo incontro Angella volle mettere subito in chiaro: ”le tue intenzioni sono serie? Altrimenti la finiamo qui. Se ci tieni a me vieni a casa e porta i tuoi”. Il ragazzo ovviamente disse che era un ragazzo serio. Fatto il fidanzamento fu compito dei genitori dei due morosi stabilire il contratto per il corredo, la data del matrimonio e quella precedente per la esposizione dei corredi. Intanto il ragazzo fu introdotto in casa. E quasi ogni sera, quando chiudeva la bottega, il ragazzo si presentava alla casa della morosa e prendeva posto alla sedia libera con da un lato la morosa e la suocera dall’altro lato, entrambe dedite a ricamare. Al di là delle generiche notizie della giornata bisognava aspettare che per una qualche ragione la suocera si alzasse per poter scambiare una parola “dolce” mentre furtivamente una manomorta sfiorava la ragazza anche se la mamma di lei a mo’ di ritornello ripeteva: “r ciamb a u post”. Motivo per il quale il matrimonio arrivava quasi come una liberazione. infatti il moroso si era stancato di essere continuamente sotto osservazione. Fissate le nozze per aprile del 1948 dovettero poi rinviarle di un mese per la concomitanza delle elezioni politiche, una delle più dure della storia repubblicana, soprattutto in Andria dove era anche in corso il processo per il delitto delle sorelle Porro e molte famiglie erano state coinvolte in vario modo.

Le elezioni prefiguravano una scelta di campo: si trattava di scegliere tra il comunismo e il liberalismo targato DC, tra l’ateismo rivoluzionario e la difesa della religione. Erano in discussione grandi pur se diversi valori. Tuttavia questa battaglia campale mobilitò le forze di destra e di sinistra alla caccia di ogni singolo voto. Tutti i mezzi erano buoni per accaparrarseli. Se il prevosto di san Nicola (parrocchia di appartenenza della famiglia) utilizzava i pacchi americani di viveri (se c’è un anziano in casa chiedetegli di raccontare della “prelibatezza” del formaggino giallo) per convincere a votare dc, i comunisti circolavano per le case promettendo pane e lavoro. L’impegno più importante però era l’accaparramento dei nomi dei malati. Accompagnare un malato in cabina era garantirsi un voto sicuro. Angela, che frequentava molto la parrocchia di san Nicola, ebbe il compito di redigere l’elenco e organizzare i gruppi per andare a prelevare i malati (di varia natura) dalle case, portarle dal medico “amico” e poi accompagnarli in cabina elettorale. Il partito provvedeva a mandare le macchine necessarie. Non furono poche le circostanze in cui (per entrambi i fronti) gli anziani si ribellassero al “voto guidato”. Qui poi interveniva il seggio elettorale dove molto spesso valeva il criterio della parità: uno a te e uno a me.

Il moroso di Angela non era molto d’accordo con questo impegno di Angela perché metteva a rischio la sua attività: temeva infatti che gli eventuali clienti di parte avversa potessero non frequentare più la sua bottega. Ma Angela lo tranquillizzò: avrebbe scelto il lavoro di “sacrestia”, senza cioè esporsi in pubblico. Il moroso si convinse anche perché in Andria le botteghe come la sua erano poche e poi lui era giovane e sapeva trattare bene i clienti. E così avvenne. I clienti non si fecero condizionare dalla politica.

Ultimo problema per il matrimonio fu l’abito bianco. Soldi per comprarlo non ce n’erano, quindi si pensò ad affittarlo. La mamma di lui invero oppose qualche resistenza riguardo all’affitto a causa della nomea diffusa che l’abito in affitto portava jella. A risolvere il problema ci pensò la nonna di Angela, la quale intervenne dicendo che probabilmente a mettere in giro quella voce era stata qualche sarta per accaparrarsi nuovi clienti. E così si andò avanti. Il matrimonio a maggio diventò una festa parrocchiale in quanto in molti si mobilitarono per rendere indimenticabile la festa di quella ragazza che tanto si era impegnata nelle attività parrocchiali. Il corteo nuziale, soprattutto quello dopo la cerimonia religiosa, si trasformò in una processione con tanta gente sui marciapiedi: Angela era diventata popolare nel quartiere. Dal fotografo ci fu la ressa perché ognuno voleva farsi la foto con gli sposi.

A pranzo, nella casa della sposa, furono serviti il timballetto e metà pollo, oltre a un po' di frutta (fresca e secca) e dolciumi vari. Solo il vino scorreva a fiumi tra un brindisi e l’altro. Gli effetti si videro la sera quando si ballava la quadriglia e chi la conduceva “sgrammaticava” parecchio. La sera infatti tutti a ballare in un frantoio dopo aver premurosamente sparso per terra tanta segatura per evitare che si scivolasse per le tracce di olio presenti.

Alla fine furono i quattro genitori ad accompagnare i novelli sposi al loro nido d’amore. Prima di lasciare i figli le due mamme presero ognuna in disparte il proprio per le ultime raccomandazioni e istruzioni. In effetti le cose andarono bene anche perché fu di aiuto la natura.

Intanto la vittoria della DC influenzò anche l’esito del processo sul delitto Porro: furono condannati gli uomini e salvati i partiti. La violenza cominciò a regredire e Andria cominciò a fatica a risalire la china.

In una società povera serve più la pace che il denaro.