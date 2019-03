Domino effect

Riceviamo e pubblichiamo alcune riflessioni su un tema che da sempre arrovella le giovani menti, e non solo: che cosa è la felicità? Una giovane studentessa andriese si è posta questo interrogativo, cercando di contrastare quello che chiama "effetto domino" al negativo: alla tanta negatività a cui assistiamo quotidianamente, bisogna opporre la forza della bellezza, magari prendendo spunto da alcuni pensieri di Giacomo Leopardi, della cui poesia "L'Infinito" quest'anno viene celebrato il bicentenario.





Felicità < fe-li-ci-tà > s.f.1la compiuta esperienza di ogni appagamento. 2 Opportunità, convenienza, eccellente riuscita.

Questa la definizione del dizionario Devoto-Oli concorde al pensiero leopardiano. La compiuta esperienza di ogni appagamento; è questa la felicità?

E se il pensiero è valido, universale e veritiero, quest’ultima come si raggiunge?

Il Grande Giacomo non ha torto quando riflette sulla “nuda vita” di coloro i quali dedicano il proprio tempo all’ozio e al diletto spirituale, praticando erroneamente la filosofia oraziana del carpe diem. Rinunciando alla ricerca dei valori e al senso della vita; rinunciando alla vera letizia.

Il messaggio è molto vicino ai giovani, alle loro problematiche e paradossalmente potrebbe risolvere i loro quesiti.

La società giovanile, ormai vittima di frequenti e aspre critiche - anche da parte dei medesimi componenti dell’insieme -, ha a cuore il pensiero emerso dal brano, tratto da: Zibaldone dei pensieri; giacchè ogni essere umano ha delle ambizioni, dei progetti, dei sogni, delle passioni da sviluppare. Soprattutto i frutti più acerbi della collettività.

Accusarli, dunque generalizzare il caso di un singolo, sentenziando in modo polemico, duro e pessimista sulla gioventù non è sempre ammirevole.

Le “ossequie osservazioni” non rendono le coscienze libere da ogni colpa, tantomeno non incitano ad un comportamento migliore.

Demoralizzare chi non ha ancora iniziato un percorso, che termina con il conseguimento dei propri obbiettivi, equivale a distruggerlo. Allora, anziché criticare, è opportuno invogliare e insegnare “l’arte della felicità” che nasce solo attraverso uno stimolo, o meglio lo stimolo.

Oggigiorno è molto complicato affermare incondizionatamente la propria grinta nel proporre: “un fine alla propria vita per vivere felice”. Troveremo sempre la persona che ascoltandoci dirà, al momento meno opportuno: “Non hai pensato di fare altro?” Né tantomeno è facile credere di poter conquistare ad occhi chiusi e con uno schiocco di dita ciò che pensiamo sia meglio per noi.

Secondo Lucio Anneo Seneca un gladiatore non è tale se invece di combattere con un leone si accontenta di qualcosa di più debole. (Dialoghi Morali).

Leopardi legatosi a questo pensiero afferma: “…tali fini vaglion poco in sé, ma molto vagliono i mezzi, le occupazioni, la speranza, l’immaginarseli come gran beni a forza di assuefazione, di pensare ad essi e a procurarli...”

Conosco la problematica dei giovani, ne faccio parte; spesso la paura porta al silenzio e non è la sola. Bisogna considerare le fragilità, l’accettazione dell’altro come di se stesso, il pensiero comune e il becero qualunquismo che attanaglia la società.

Le ideologie, i sogni, i progetti sono demoliti da chi ci circonda e spesso anche da noi stessi.

La colpa è di chi non crede a questa arte, a chi ne ha fatto una religione e non l’ha mai professata.

E così per effetto domino il peso dell’insuccesso, della tristezza, dell’angoscia e del pentimento si scagliano contro il prossimo confluendo come un gruppo di elettroni carichi.

Per sottrarsi all’effetto domino è necessario, come in fisica e secondo il terzo principio della dinamica, annullare la forza con un’altra eguale e opposta. Quindi utilizzare una vera e propria propaganda; come in politica, come in televisione, come sui social.

È necessario spiegare come la vita sia bella, come questa possa essere felice nonostante gli ostacoli. Insegnarne l’arte e la positività di un tempo, che ormai è diventato grigio e senza odori.

Noi ci impegneremo nel nostro piccolo a cercar di realizzare quei buoni propositi enunciati dall’amante della vita per eccellenza: Giacomo Leopardi.